https://ria.ru/20240617/sud-1953315412.html

Дело журналиста WSJ Гершковича поступило в Свердловский областной суд

Дело журналиста WSJ Гершковича поступило в Свердловский областной суд - РИА Новости, 17.06.2024

Дело журналиста WSJ Гершковича поступило в Свердловский областной суд

Уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:03

2024-06-17T08:03

2024-06-17T09:56

россия

эван гершкович

сша

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня, сообщает пресс-служба суда."В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года", - говорится в сообщении.По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным."Уралвагонзавод" входит в структуру "Ростеха", США в июне внесли предприятие в санкционные списки.

https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293894.html

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россия, эван гершкович, сша, происшествия