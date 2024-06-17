https://ria.ru/20240617/sud-1953307351.html

Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка

Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка - РИА Новости, 17.06.2024

Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка

Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:34

2024-06-17T04:34

2024-06-17T04:34

владивосток

южная корея

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник прошло второе заседание по делу. "Суд дает возможность стороне обвинения и защиты подготовиться к прениям. Следующее заседание 19 июня в 10 часов (03.00 мск)", - сказала судья Елена Степанкова. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240617/blek-1953306233.html

https://ria.ru/20240616/istyazanie-1953185814.html

владивосток

южная корея

россия

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владивосток, южная корея, россия, происшествия