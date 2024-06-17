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Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка - РИА Новости, 17.06.2024
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04:34 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sud-1953307351.html
Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка
Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка - РИА Новости, 17.06.2024
Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка
Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:34
2024-06-17T04:34
владивосток
южная корея
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник прошло второе заседание по делу. "Суд дает возможность стороне обвинения и защиты подготовиться к прениям. Следующее заседание 19 июня в 10 часов (03.00 мск)", - сказала судья Елена Степанкова. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240617/blek-1953306233.html
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владивосток, южная корея, россия, происшествия
Владивосток, Южная Корея, Россия, Происшествия
Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка

Суд во Владивостоке отложил на 19 июня рассмотрение дела американца Блэка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник прошло второе заседание по делу.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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03:57
"Суд дает возможность стороне обвинения и защиты подготовиться к прениям. Следующее заседание 19 июня в 10 часов (03.00 мск)", - сказала судья Елена Степанкова.
Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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