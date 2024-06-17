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ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34 - РИА Новости, 17.06.2024
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08:36 17.06.2024 (обновлено: 09:47 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/su-34-1953317481.html
ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34
ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34 - РИА Новости, 17.06.2024
ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:36
2024-06-17T09:47
безопасность
россия
новосибирск
владимир артяков
юрий слюсарь
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО", — заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. Авиатехнику отправили в войска в рамках выполнения гособоронзаказа после проведения заводских испытаний.Артяков отметил, что возможности Cу-34 позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.
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безопасность, россия, новосибирск, владимир артяков, юрий слюсарь , ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Новосибирск, Владимир Артяков, Юрий Слюсарь , Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-34
ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34

ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

© РостехБомбардировщик Су-34, предоставленный Минобороны России Объединенной авиастроительной корпорацией Ростех
Бомбардировщик Су-34, предоставленный Минобороны России Объединенной авиастроительной корпорацией Ростех
© Ростех
Бомбардировщик Су-34, предоставленный Минобороны России Объединенной авиастроительной корпорацией Ростех
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО", — заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
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Авиатехнику отправили в войска в рамках выполнения гособоронзаказа после проведения заводских испытаний.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

Артяков отметил, что возможности Cу-34 позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.
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БезопасностьРоссияНовосибирскВладимир АртяковЮрий СлюсарьРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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