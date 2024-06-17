https://ria.ru/20240617/su-34-1953317481.html

ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34

ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34 - РИА Новости, 17.06.2024

ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:36

2024-06-17T08:36

2024-06-17T09:47

безопасность

россия

новосибирск

владимир артяков

юрий слюсарь

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО", — заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. Авиатехнику отправили в войска в рамках выполнения гособоронзаказа после проведения заводских испытаний.Артяков отметил, что возможности Cу-34 позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.

https://ria.ru/20240617/bronezhilety-1953316246.html

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безопасность, россия, новосибирск, владимир артяков, юрий слюсарь , ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34