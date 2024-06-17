МИД Ирана назвал США империей лжи
МИД Ирана назвал США империей лжи после слов Байдена о войне в секторе Газа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал в соцсети Х США "империей лжи" после слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о стремлении США положить конец войне в секторе Газа, о чем Байден упоминал в своем поздравительном послании, опубликованном по случаю наступления одного из двух важнейших праздников в исламе - праздника Курбан-байрам.
"Байден в послании по случаю Курбан-Байрама: "США стремятся положить конец войне в Газе!" Империя лжи!" - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.