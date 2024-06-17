Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал США империей лжи - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 17.06.2024 (обновлено: 14:26 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ssha-1953418343.html
МИД Ирана назвал США империей лжи
МИД Ирана назвал США империей лжи - РИА Новости, 17.06.2024
МИД Ирана назвал США империей лжи
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал в соцсети Х США "империей лжи" после слов президента Соединенных Штатов Джо... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:25
2024-06-17T14:26
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
джо байден
хамас
мид ирана
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал в соцсети Х США "империей лжи" после слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о стремлении США положить конец войне в секторе Газа, о чем Байден упоминал в своем поздравительном послании, опубликованном по случаю наступления одного из двух важнейших праздников в исламе - праздника Курбан-байрам. "Байден в послании по случаю Курбан-Байрама: "США стремятся положить конец войне в Газе!" Империя лжи!" - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
рафах (провинция)
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, хамас, мид ирана, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Джо Байден, ХАМАС, МИД Ирана, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Ирана назвал США империей лжи

МИД Ирана назвал США империей лжи после слов Байдена о войне в секторе Газа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал в соцсети Х США "империей лжи" после слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о стремлении США положить конец войне в секторе Газа, о чем Байден упоминал в своем поздравительном послании, опубликованном по случаю наступления одного из двух важнейших праздников в исламе - праздника Курбан-байрам.
"Байден в послании по случаю Курбан-Байрама: "США стремятся положить конец войне в Газе!" Империя лжи!" - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Байден сделал предложение, от которого невозможно отказаться
3 июня, 08:00
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАРафах (провинция)Джо БайденХАМАСМИД ИранаСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала