https://ria.ru/20240617/ssha-1953418343.html

МИД Ирана назвал США империей лжи

МИД Ирана назвал США империей лжи - РИА Новости, 17.06.2024

МИД Ирана назвал США империей лжи

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал в соцсети Х США "империей лжи" после слов президента Соединенных Штатов Джо... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:25

2024-06-17T14:25

2024-06-17T14:26

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

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хамас

мид ирана

сектор газа

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал в соцсети Х США "империей лжи" после слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о стремлении США положить конец войне в секторе Газа, о чем Байден упоминал в своем поздравительном послании, опубликованном по случаю наступления одного из двух важнейших праздников в исламе - праздника Курбан-байрам. "Байден в послании по случаю Курбан-Байрама: "США стремятся положить конец войне в Газе!" Империя лжи!" - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

рафах (провинция)

сектор газа

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, хамас, мид ирана, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году