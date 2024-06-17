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G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.06.2024
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12:43 17.06.2024 (обновлено: 12:46 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ssha-1953391313.html
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.06.2024
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР
"Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:43
2024-06-17T12:46
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. "Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран Запада, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходила с 13 по 15 июня. По словам Линь Цзяня, G7 не может представлять международное сообщество, на долю объединения, по его словам, приходится лишь 10% мирового населения, и доля стран "Большой семерки" в мировой экономике снижается с каждым годом. "G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат. Комментируя итоговое заявление G7, Линь Цзян отметил, что оно манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия. "Большая семерка", по словам дипломата, идет вразрез с тенденцией времени к мирному развитию. "G7 заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации", - добавил Линь Цзянь.
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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в мире, китай, сша, италия, g7
В мире, Китай, США, Италия, G7
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР

МИД КНР: G7 стала политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. "Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран Запада, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходила с 13 по 15 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз
13 июня, 08:00
По словам Линь Цзяня, G7 не может представлять международное сообщество, на долю объединения, по его словам, приходится лишь 10% мирового населения, и доля стран "Большой семерки" в мировой экономике снижается с каждым годом.
"G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат.
Комментируя итоговое заявление G7, Линь Цзян отметил, что оно манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия.
"Большая семерка", по словам дипломата, идет вразрез с тенденцией времени к мирному развитию.
"G7 заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации", - добавил Линь Цзянь.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок
28 октября 2023, 08:24
 
В миреКитайСШАИталияG7
 
 
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