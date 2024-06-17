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G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.06.2024
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР
"Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:43
2024-06-17T12:43
2024-06-17T12:46
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. "Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран Запада, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходила с 13 по 15 июня. По словам Линь Цзяня, G7 не может представлять международное сообщество, на долю объединения, по его словам, приходится лишь 10% мирового населения, и доля стран "Большой семерки" в мировой экономике снижается с каждым годом. "G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат. Комментируя итоговое заявление G7, Линь Цзян отметил, что оно манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия. "Большая семерка", по словам дипломата, идет вразрез с тенденцией времени к мирному развитию. "G7 заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации", - добавил Линь Цзянь.
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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в мире, китай, сша, италия, g7
В мире, Китай, США, Италия, G7
G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР
МИД КНР: G7 стала политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. "Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран Запада, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходила с 13 по 15 июня.
По словам Линь Цзяня, G7 не может представлять международное сообщество, на долю объединения, по его словам, приходится лишь 10% мирового населения, и доля стран "Большой семерки" в мировой экономике снижается с каждым годом.
"G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат.
Комментируя итоговое заявление G7, Линь Цзян отметил, что оно манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия.
"Большая семерка", по словам дипломата, идет вразрез с тенденцией времени к мирному развитию.
"G7 заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации", - добавил Линь Цзянь.