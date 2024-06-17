https://ria.ru/20240617/ssha-1953391313.html

G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР

G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.06.2024

G7 все больше превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в МИД КНР

"Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:43

2024-06-17T12:43

2024-06-17T12:46

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. "Большая семерка" не представляет международное сообщество, объединение все больше превращается в политический инструмент поддержания гегемонии США и стран Запада, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходила с 13 по 15 июня. По словам Линь Цзяня, G7 не может представлять международное сообщество, на долю объединения, по его словам, приходится лишь 10% мирового населения, и доля стран "Большой семерки" в мировой экономике снижается с каждым годом. "G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат. Комментируя итоговое заявление G7, Линь Цзян отметил, что оно манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия. "Большая семерка", по словам дипломата, идет вразрез с тенденцией времени к мирному развитию. "G7 заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации", - добавил Линь Цзянь.

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

https://ria.ru/20231028/g7-1905777510.html

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в мире, китай, сша, италия, g7