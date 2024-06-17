СМИ рассказали о попытках Байдена предотвратить удорожание бензина в США
FT: Байден готов тратить нефть из резервов, чтобы бензин не дорожал
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джозефа Байдена готова тратить нефть из стратегических запасов страны, чтобы предотвратить удорожание бензина в летний период, учитывая президентские выборы, пишет газета Financial Times.
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"Администрация Байдена готова выпустить больше нефти из своих стратегических запасов, чтобы остановить любой скачок цен на бензин этим летом, поскольку Белый дом борется за сдерживание инфляции в преддверии ноябрьских выборов", - пишет газета.
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Так, Амос Хохштейн, советник Байдена по вопросам энергетики, в интервью газете заявил, что цены на бензин "все еще слишком высоки для многих американцев" и он хотел бы, чтобы они "еще немного снизились".
"Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что рынок снабжается достаточно хорошо, чтобы обеспечить как можно более низкие цены для американских потребителей… Я думаю, что у нас достаточно запасов в SPR (стратегическом резерве - ред.), если это будет необходимо", - добавил Хохштейн.
Кроме того, Хохштейн сообщил о планах относительно резерва на следующий год: "Мы продолжим закупки и в следующем году, пока не будем уверены, что SPR снова имеет тот объем, который необходим для выполнения первоначальной задачи обеспечения "энергетической безопасности".
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.