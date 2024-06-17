https://ria.ru/20240617/ssha-1953320715.html

СМИ рассказали о попытках Байдена предотвратить удорожание бензина в США

СМИ рассказали о попытках Байдена предотвратить удорожание бензина в США - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ рассказали о попытках Байдена предотвратить удорожание бензина в США

Администрация президента США Джозефа Байдена готова тратить нефть из стратегических запасов страны, чтобы предотвратить удорожание бензина в летний период,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:07

2024-06-17T09:07

2024-06-17T09:40

цены на нефть

сша

амос хохштейн

дональд трамп

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джозефа Байдена готова тратить нефть из стратегических запасов страны, чтобы предотвратить удорожание бензина в летний период, учитывая президентские выборы, пишет газета Financial Times. "Администрация Байдена готова выпустить больше нефти из своих стратегических запасов, чтобы остановить любой скачок цен на бензин этим летом, поскольку Белый дом борется за сдерживание инфляции в преддверии ноябрьских выборов", - пишет газета. Так, Амос Хохштейн, советник Байдена по вопросам энергетики, в интервью газете заявил, что цены на бензин "все еще слишком высоки для многих американцев" и он хотел бы, чтобы они "еще немного снизились". "Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что рынок снабжается достаточно хорошо, чтобы обеспечить как можно более низкие цены для американских потребителей… Я думаю, что у нас достаточно запасов в SPR (стратегическом резерве - ред.), если это будет необходимо", - добавил Хохштейн. Кроме того, Хохштейн сообщил о планах относительно резерва на следующий год: "Мы продолжим закупки и в следующем году, пока не будем уверены, что SPR снова имеет тот объем, который необходим для выполнения первоначальной задачи обеспечения "энергетической безопасности". Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20230918/bayden-1896884731.html

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

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цены на нефть, сша, амос хохштейн, дональд трамп, экономика