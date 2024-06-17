https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953515758.html

Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом

Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024

Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом

Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:38

2024-06-17T19:38

2024-06-17T19:56

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, видно замаскированную в лесопосадке станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50. Она была обнаружена беспилотным летательным аппаратом и поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет". После прямого попадания на месте наблюдалось сильное задымление, что может свидетельствовать об уничтожении американского радара.

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

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Уничтожение американского радара на харьковском направлении Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. 2024-06-17T19:38 true PT0M25S

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сша, харьков, безопасность