https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953515758.html
Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом
Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024
Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:38
2024-06-17T19:38
2024-06-17T19:56
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, видно замаскированную в лесопосадке станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50. Она была обнаружена беспилотным летательным аппаратом и поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет". После прямого попадания на месте наблюдалось сильное задымление, что может свидетельствовать об уничтожении американского радара.
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Уничтожение американского радара на харьковском направлении
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
2024-06-17T19:38
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сша, харьков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Харьков, Безопасность
Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом
МО: ВС РФ "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом