https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО

"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 17.06.2024

"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО

Главный логистический центр украинской армии в Донбассе может оказаться под ударом российских войск, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:06

2024-06-17T16:06

2024-06-17T16:07

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный логистический центр украинской армии в Донбассе может оказаться под ударом российских войск, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские постепенно продвигаются в этом направлении. <…> Важно отметить, что если они возьмут сначала это село (Георгиевка. — Прим. Ред.), а зачем Максимильяновку, то русские окажутся всего в нескольких километрах к востоку от Курахово, главного логистического узла украинской армии в южном Донбассе. <…> Если Максимильяновка падет, то Курахово окажется в пределах легкой досягаемости российской артиллерии", — отметил он.По словам эксперта, российская армия продолжает продвигаться вперед на многих направлениях. Кроме того, сами украинцы признают значительные успехи ВС России под Часовом Яром, пояснил Меркурис.Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 535 солдат.

https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины