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"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 17.06.2024 (обновлено: 16:07 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html
"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО
"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 17.06.2024
"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО
Главный логистический центр украинской армии в Донбассе может оказаться под ударом российских войск, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:06
2024-06-17T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный логистический центр украинской армии в Донбассе может оказаться под ударом российских войск, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские постепенно продвигаются в этом направлении. &lt;…&gt; Важно отметить, что если они возьмут сначала это село (Георгиевка. — Прим. Ред.), а зачем Максимильяновку, то русские окажутся всего в нескольких километрах к востоку от Курахово, главного логистического узла украинской армии в южном Донбассе. &lt;…&gt; Если Максимильяновка падет, то Курахово окажется в пределах легкой досягаемости российской артиллерии", — отметил он.По словам эксперта, российская армия продолжает продвигаться вперед на многих направлениях. Кроме того, сами украинцы признают значительные успехи ВС России под Часовом Яром, пояснил Меркурис.Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 535 солдат.
https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html
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донбасс
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"В нескольких километрах". На Западе испугались происходящего в зоне СВО

Меркурис: главный логистический центр ВСУ в Донбассе может оказаться под угрозой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный логистический центр украинской армии в Донбассе может оказаться под ударом российских войск, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские постепенно продвигаются в этом направлении. <…> Важно отметить, что если они возьмут сначала это село (Георгиевка. — Прим. Ред.), а зачем Максимильяновку, то русские окажутся всего в нескольких километрах к востоку от Курахово, главного логистического узла украинской армии в южном Донбассе. <…> Если Максимильяновка падет, то Курахово окажется в пределах легкой досягаемости российской артиллерии", — отметил он.
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По словам эксперта, российская армия продолжает продвигаться вперед на многих направлениях. Кроме того, сами украинцы признают значительные успехи ВС России под Часовом Яром, пояснил Меркурис.
Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 535 солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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