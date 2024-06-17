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Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
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13:08 17.06.2024 (обновлено: 13:21 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953398169.html
Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки
Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки
Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:08
2024-06-17T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 102 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 31 бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 102 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 31 бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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