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Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки
Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки
Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:08
2024-06-17T13:08
2024-06-17T13:21
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 102 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 31 бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне ответственности группировки "Восток"