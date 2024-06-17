https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953398169.html

Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки

Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки - РИА Новости, 17.06.2024

Группировка "Восток" отразила две атаки украинских штурмовиков за сутки

Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:08

2024-06-17T13:08

2024-06-17T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 102 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 31 бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)