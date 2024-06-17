https://ria.ru/20240617/solntsepek-1953308827.html

Расчет "Солнцепека" выжег позиции ВСУ под Соледаром

Расчет "Солнцепека" выжег позиции ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 17.06.2024

Расчет "Солнцепека" выжег позиции ВСУ под Соледаром

Расчет ТОС-1А "Солнцепек" тульского соединения ВДВ выжег позиции ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:12

2024-06-17T05:12

2024-06-17T05:12

специальная военная операция на украине

безопасность

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соледар

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" тульского соединения ВДВ выжег позиции ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" тульского соединения Воздушно-десантных войск выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами по позициям ВСУ в районе Соледара, выжигая их заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии", - сообщили в МО РФ. Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника, боевую работу экипажей "Солнцепеков" прикрывают группы охранения на боевых машинах десанта БМД-2КУ. "Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Противник, который избежал зоны поражения наших тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитает покинуть позиции", - дополнили в МО РФ

https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html

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безопасность, россия, донбасс, соледар, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф