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В МО предложили поправки к законам о газовой безопасности в жилых домах
В МО предложили поправки к законам о газовой безопасности в жилых домах - РИА Новости, 17.06.2024
В МО предложили поправки к законам о газовой безопасности в жилых домах
Московская область выступила инициатором ряда поправок к законам о газовой безопасности в жилых домах. Это позволит получить доступ и удобное электронное... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:23
2024-06-17T15:23
2024-06-17T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московская область выступила инициатором ряда поправок к законам о газовой безопасности в жилых домах. Это позволит получить доступ и удобное электронное взаимодействие с абонентами, сообщил 360.ru.На заседании правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона этот вопрос остается чувствительным. Культура газовой безопасности должна выйти на новый должный уровень.Кроме того, Воробьев затронул тему обеспечения газом садоводческих некоммерческих товариществ. Теперь СНТ будут газифицировать с умом – то есть только там, где есть полное взаимодействие и контакт с председателем.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)