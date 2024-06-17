https://ria.ru/20240617/smartfon-1953435418.html
Эксперты оценили возможность замены смартфона мозговыми имплантами
Эксперты оценили возможность замены смартфона мозговыми имплантами - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперты оценили возможность замены смартфона мозговыми имплантами
Мозговые импланты могут заменить человеку смартфон, однако сейчас это нереально, в мире нет соответствующих технологий, на разработку и массовое внедрение... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:27
2024-06-17T15:27
2024-06-17T15:27
технологии
россия
илон маск
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мозговые импланты могут заменить человеку смартфон, однако сейчас это нереально, в мире нет соответствующих технологий, на разработку и массовое внедрение понадобится от 10 до 20 лет, а стоимость подобных чипов пока составляет несколько сотен тысяч долларов, рассказали РИА Новости эксперты. Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявил, что в будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а для общения им понадобятся мозговые импланты. "Для реальной работы такой технологии потребуется существенная доработка технологий. Проще говоря, то, о чем говорит Илон Маск - это благородная миссия. Почти как долететь до Альфы Центавра. Нужно ли к этому стремиться? Безусловно! Реализуемо ли это сейчас – нет", - сообщил CEO компании Future Crew, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев, добавив, что "развитый b2c-рынок мозговых имплантов мы получим не раньше 2035-2040 годов, нужно ждать в горизонте 10-15 лет". В свою очередь эксперт рынка НТИ "Нейронет", директор по развитию EKF Татьяна Мосендз сообщила агентству, что говорить про массовое применение таких технологий пока рано: "Широкое внедрение мозговых имплантов для массового использования, вероятно, произойдет не ранее чем через 15-20 лет. Да и стоимость таких новинок пока очень высока - несколько сотен тысяч долларов". По словам Черешнева, сейчас нейроинтерфейсы в первую очередь используются в медицинских целях. Следующим этапом развития технологии станет использование таких имплантов в бытовых или рабочих целях: пользователи таких устройств смогут силой мысли отправлять команды "умным устройствам", а клавиатура и экран смартфона будут ненужными. При этом третьим этапом может стать p2p-взаимодействие людей с помощью подобных имплантов, когда смартфоны действительно могут стать лишними. Эксперт пояснил, что сегодня все чипы, которые интегрируются под кожу человека, со временем покрываются рубцовой тканью, и мозг - не исключение. Также от инженеров потребуется решить проблемы, связанные со все еще слабыми техническими характеристиками таких устройств. "К тому же, любой продвинутый нейроинтерфейс требует наличия высокопроизводительного процессора на борту, а его нужно, во-первых, питать, а во-вторых - охлаждать. Так что еще предстоит решить проблему компактного и удобного питания таких устройств", - добавил он. Мосендз пояснила, что в России, как и во всем мире, ведутся исследования в этой области: "Человеческий организм, тем более мозг, его поведение при имплантации - крайне емкая зона экспериментов и исследований. Возможны риски осложнений, отторжения, инфекций и других побочных эффектов". По ее мнению, до массового распространения мозговых имплантов, заменяющих телефоны, человечеству еще предстоит пройти долгий путь научных исследований и технологических разработок.
https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html
https://ria.ru/20240527/neuralink-1948517745.html
https://ria.ru/20230616/neyronet-1878428314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, илон маск
Технологии, Россия, Илон Маск
Эксперты оценили возможность замены смартфона мозговыми имплантами
Эксперты: мозговые импланты могут заменить смартфон не менее чем через 10-20 лет
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мозговые импланты могут заменить человеку смартфон, однако сейчас это нереально, в мире нет соответствующих технологий, на разработку и массовое внедрение понадобится от 10 до 20 лет, а стоимость подобных чипов пока составляет несколько сотен тысяч долларов, рассказали РИА Новости эксперты.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск
в соцсети Х заявил, что в будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а для общения им понадобятся мозговые импланты.
"Для реальной работы такой технологии потребуется существенная доработка технологий. Проще говоря, то, о чем говорит Илон Маск - это благородная миссия. Почти как долететь до Альфы Центавра. Нужно ли к этому стремиться? Безусловно! Реализуемо ли это сейчас – нет", - сообщил CEO компании Future Crew, вице-президент по стратегии и инновациям МТС
Евгений Черешнев, добавив, что "развитый b2c-рынок мозговых имплантов мы получим не раньше 2035-2040 годов, нужно ждать в горизонте 10-15 лет".
В свою очередь эксперт рынка НТИ "Нейронет", директор по развитию EKF Татьяна Мосендз сообщила агентству, что говорить про массовое применение таких технологий пока рано: "Широкое внедрение мозговых имплантов для массового использования, вероятно, произойдет не ранее чем через 15-20 лет. Да и стоимость таких новинок пока очень высока - несколько сотен тысяч долларов".
По словам Черешнева, сейчас нейроинтерфейсы в первую очередь используются в медицинских целях. Следующим этапом развития технологии станет использование таких имплантов в бытовых или рабочих целях: пользователи таких устройств смогут силой мысли отправлять команды "умным устройствам", а клавиатура и экран смартфона будут ненужными. При этом третьим этапом может стать p2p-взаимодействие людей с помощью подобных имплантов, когда смартфоны действительно могут стать лишними.
Эксперт пояснил, что сегодня все чипы, которые интегрируются под кожу человека, со временем покрываются рубцовой тканью, и мозг - не исключение. Также от инженеров потребуется решить проблемы, связанные со все еще слабыми техническими характеристиками таких устройств. "К тому же, любой продвинутый нейроинтерфейс требует наличия высокопроизводительного процессора на борту, а его нужно, во-первых, питать, а во-вторых - охлаждать. Так что еще предстоит решить проблему компактного и удобного питания таких устройств", - добавил он.
Мосендз пояснила, что в России
, как и во всем мире, ведутся исследования в этой области: "Человеческий организм, тем более мозг, его поведение при имплантации - крайне емкая зона экспериментов и исследований. Возможны риски осложнений, отторжения, инфекций и других побочных эффектов". По ее мнению, до массового распространения мозговых имплантов, заменяющих телефоны, человечеству еще предстоит пройти долгий путь научных исследований и технологических разработок.