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В Москве создали группу по расследованию отравлений - РИА Новости, 17.06.2024
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14:28 17.06.2024 (обновлено: 18:03 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/sk-1953418916.html
В Москве создали группу по расследованию отравлений
В Москве создали группу по расследованию отравлений - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве создали группу по расследованию отравлений
Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве, устанавливаются пострадавшие и поставщики продукции, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:28
2024-06-17T18:03
заражение ботулизмом в москве
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве, устанавливаются пострадавшие и поставщики продукции, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова."По поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по Москве", - сказала Иванова.Подчеркивается, что в рамках расследования устанавливаются все пострадавшие от употребления продукции, также устанавливаются те, кто поставляли ее и взаимодействовали со службами доставки. В настоящее время допрошено в качестве свидетелей более 30 человек, проведены пять обысков в местах реализации продукции. Отмечается, что вся изъятая продукция направлена на исследование в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на предмет установления токсичности и содержания опасных веществ. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз."Следователи при взаимодействии с городскими медицинскими учреждениями незамедлительно получают сведения о состоянии госпитализированных и необходимую документацию для назначения дальнейших исследований", - добавила Иванова.Руководитель пресс-службы столичного главка СК России призвала тех, кто пострадал от употребления продукции или владеет какой-либо информацией, сообщить в столичный главк СК России по номеру 8-495-690-25-28.Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции.Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953406248.html
https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html
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заражение ботулизмом в москве, происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Заражение ботулизмом в Москве, Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве создали группу по расследованию отравлений

СК: создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве, устанавливаются пострадавшие и поставщики продукции, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.
"По поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по Москве", - сказала Иванова.
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Подчеркивается, что в рамках расследования устанавливаются все пострадавшие от употребления продукции, также устанавливаются те, кто поставляли ее и взаимодействовали со службами доставки. В настоящее время допрошено в качестве свидетелей более 30 человек, проведены пять обысков в местах реализации продукции. Отмечается, что вся изъятая продукция направлена на исследование в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на предмет установления токсичности и содержания опасных веществ. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз.
"Следователи при взаимодействии с городскими медицинскими учреждениями незамедлительно получают сведения о состоянии госпитализированных и необходимую документацию для назначения дальнейших исследований", - добавила Иванова.
Руководитель пресс-службы столичного главка СК России призвала тех, кто пострадал от употребления продукции или владеет какой-либо информацией, сообщить в столичный главк СК России по номеру 8-495-690-25-28.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции.
Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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Заражение ботулизмом в МосквеПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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