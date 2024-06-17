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В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах - РИА Новости, 17.06.2024
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13:21 17.06.2024 (обновлено: 15:20 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/sk-1953401807.html
В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах
В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах
В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в двух квартирах одного дома, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:21
2024-06-17T15:20
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в двух квартирах одного дома, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России."Задержан подозреваемый в совершении преступлений на юго-западе Москвы. Им оказался уроженец Ростовской области 1961 года рождения", — говорится в релизе. Убийства произошли в доме на улице Бутлерова. По информации следствия, сначала подозреваемый забежал в одну из квартир, где находились четверо мужчин, во время ссоры набросился на них с ножом и серьезно ранил двоих. Затем, уже в другой квартире того же дома, он зарезал своего знакомого, который умер на месте. Позже один из раненых скончался в больнице.СК России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В ближайшее время задержанного доставят к следователям.
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах

СК задержал подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах в Москве

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК России на месте убийства мужчин на юго-западе Москвы
Сотрудник СК России на месте убийства мужчин на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК России на месте убийства мужчин на юго-западе Москвы
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в двух квартирах одного дома, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.
"Задержан подозреваемый в совершении преступлений на юго-западе Москвы. Им оказался уроженец Ростовской области 1961 года рождения", — говорится в релизе.
Убийства произошли в доме на улице Бутлерова. По информации следствия, сначала подозреваемый забежал в одну из квартир, где находились четверо мужчин, во время ссоры набросился на них с ножом и серьезно ранил двоих. Затем, уже в другой квартире того же дома, он зарезал своего знакомого, который умер на месте. Позже один из раненых скончался в больнице.
СК России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
В ближайшее время задержанного доставят к следователям.
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