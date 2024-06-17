https://ria.ru/20240617/sk-1953401807.html

В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах

В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве задержали подозреваемого в убийствах мужчин в двух квартирах

В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в двух квартирах одного дома, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:21

2024-06-17T13:21

2024-06-17T15:20

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953382043_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_c9ec478f8883ec70d3f7bdce214ff82b.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в двух квартирах одного дома, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России."Задержан подозреваемый в совершении преступлений на юго-западе Москвы. Им оказался уроженец Ростовской области 1961 года рождения", — говорится в релизе. Убийства произошли в доме на улице Бутлерова. По информации следствия, сначала подозреваемый забежал в одну из квартир, где находились четверо мужчин, во время ссоры набросился на них с ножом и серьезно ранил двоих. Затем, уже в другой квартире того же дома, он зарезал своего знакомого, который умер на месте. Позже один из раненых скончался в больнице.СК России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В ближайшее время задержанного доставят к следователям.

https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)