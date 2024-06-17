https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html

Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО

Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024

Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, надеялись выйти на свободу, поэтому договариваться с ними было бесполезно, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:52

2024-06-17T18:52

2024-06-17T20:03

ростовская область

ростов-на-дону

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, надеялись выйти на свободу, поэтому договариваться с ними было бесполезно, рассказал РИА Новости главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день злоумышленников ликвидировали. По словам главного муфтия региона, перед началом спецоперации он пытался вразумить захватчиков."Утром мне позвонили, рассказали, что произошло. Я туда приехал, зашел. <...> Страха у меня не было, я был зол на них, что они в праздничный день (16 июня был мусульманский праздник Курбан-байрам. — Прим. ред.), прикрываясь религией, такое творят", — заявил Абусупьянов.Он сообщил, что прошел на территорию колонии, где к нему навстречу вышли трое заключенных с заложником. "Я дал им понять, что пришел как имам, как муфтий, чтобы спасти их от них самих. Сказал, чтоб они отпустили людей. <...> Но было бесполезно (говорить с захватчиками. — Прим. ред.): у них вещи были собраны в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут машину и они смогут выехать на свободу", — сказал собеседник агентства.Абусупьянов отметил, что подполковник, которого вывели с собой захватчики, держался как мужчина: на его лице не было страха, несмотря на наручники.В воскресенье утром несколько арестантов взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, речь идет о начальнике оперативного управления областного главка ФСИН Александре Богме. Второй, как рассказал источник агентства, — надзиратель СИЗО.Через несколько часов преступников ликвидировали. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.

https://ria.ru/20240617/sizo-1953328761.html

https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html

https://ria.ru/20240616/sizo-1953288851.html

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ростов-на-дону

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ростовская область, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо