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Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024
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18:52 17.06.2024 (обновлено: 20:03 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html
Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО
Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024
Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, надеялись выйти на свободу, поэтому договариваться с ними было бесполезно, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:52
2024-06-17T20:03
ростовская область
ростов-на-дону
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, надеялись выйти на свободу, поэтому договариваться с ними было бесполезно, рассказал РИА Новости главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день злоумышленников ликвидировали. По словам главного муфтия региона, перед началом спецоперации он пытался вразумить захватчиков.&quot;Утром мне позвонили, рассказали, что произошло. Я туда приехал, зашел. &lt;...&gt; Страха у меня не было, я был зол на них, что они в праздничный день (16 июня был мусульманский праздник Курбан-байрам. — Прим. ред.), прикрываясь религией, такое творят&quot;, — заявил Абусупьянов.Он сообщил, что прошел на территорию колонии, где к нему навстречу вышли трое заключенных с заложником. &quot;Я дал им понять, что пришел как имам, как муфтий, чтобы спасти их от них самих. Сказал, чтоб они отпустили людей. &lt;...&gt; Но было бесполезно (говорить с захватчиками. — Прим. ред.): у них вещи были собраны в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут машину и они смогут выехать на свободу&quot;, — сказал собеседник агентства.Абусупьянов отметил, что подполковник, которого вывели с собой захватчики, держался как мужчина: на его лице не было страха, несмотря на наручники.В воскресенье утром несколько арестантов взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, речь идет о начальнике оперативного управления областного главка ФСИН Александре Богме. Второй, как рассказал источник агентства, — надзиратель СИЗО.Через несколько часов преступников ликвидировали. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.
https://ria.ru/20240617/sizo-1953328761.html
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ростовская область, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Захват заложников в ростовском СИЗО
Ростовский муфтий рассказал, как говорил с захватчиками заложников в СИЗО

Муфтий Ростовской области: захватчики надеялись, что смогут покинуть СИЗО

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкСИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, надеялись выйти на свободу, поэтому договариваться с ними было бесполезно, рассказал РИА Новости главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день злоумышленников ликвидировали.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где захватили заложников - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники
Вчера, 09:40
По словам главного муфтия региона, перед началом спецоперации он пытался вразумить захватчиков.
«

"Утром мне позвонили, рассказали, что произошло. Я туда приехал, зашел. <...> Страха у меня не было, я был зол на них, что они в праздничный день (16 июня был мусульманский праздник Курбан-байрам. — Прим. ред.), прикрываясь религией, такое творят", — заявил Абусупьянов.

Он сообщил, что прошел на территорию колонии, где к нему навстречу вышли трое заключенных с заложником.
«

"Я дал им понять, что пришел как имам, как муфтий, чтобы спасти их от них самих. Сказал, чтоб они отпустили людей. <...> Но было бесполезно (говорить с захватчиками. — Прим. ред.): у них вещи были собраны в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут машину и они смогут выехать на свободу", — сказал собеседник агентства.

Абусупьянов отметил, что подполковник, которого вывели с собой захватчики, держался как мужчина: на его лице не было страха, несмотря на наручники.
В воскресенье утром несколько арестантов взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, речь идет о начальнике оперативного управления областного главка ФСИН Александре Богме. Второй, как рассказал источник агентства, — надзиратель СИЗО.
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО
16 июня, 09:43
Через несколько часов преступников ликвидировали. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО
16 июня, 21:30
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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