https://ria.ru/20240617/sizo-1953329852.html
В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник
В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024
В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник
В следственном изоляторе в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников изъяли несколько запрещенных предметов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:47
2024-06-17T09:47
2024-06-17T10:34
происшествия
захват заложников в ростовском сизо
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. В следственном изоляторе в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников изъяли несколько запрещенных предметов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли", — сказал он, не уточнив, какие именно это предметы.Накануне утром несколько арестантов, осужденных по террористическим статьям, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Спустя несколько часов всех преступников ликвидировали.Заложники при этом не пострадали. Один из них получил царапины, госпитализация ему не потребовалась.Следственный комитет возбудил уголовное дело, в изоляторе провели обыски. СК и ФСИН продолжают расследование, СИЗО работает в штатном режиме.
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
2024-06-17T09:47
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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Захват заложников в ростовском СИЗО, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник
В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы при обыске после ЧП с заложниками
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. В следственном изоляторе в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников изъяли несколько запрещенных предметов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли", — сказал он, не уточнив, какие именно это предметы.
Накануне утром несколько арестантов, осужденных по террористическим статьям, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Спустя несколько часов всех преступников ликвидировали.
Заложники при этом не пострадали. Один из них получил царапины, госпитализация ему не потребовалась.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, в изоляторе провели обыски. СК
и ФСИН
продолжают расследование, СИЗО работает в штатном режиме.