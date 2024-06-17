https://ria.ru/20240617/sizo-1953329852.html

В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник

В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024

В ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, сообщил источник

В следственном изоляторе в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников изъяли несколько запрещенных предметов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:47

2024-06-17T09:47

2024-06-17T10:34

происшествия

захват заложников в ростовском сизо

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. В следственном изоляторе в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников изъяли несколько запрещенных предметов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли", — сказал он, не уточнив, какие именно это предметы.Накануне утром несколько арестантов, осужденных по террористическим статьям, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Спустя несколько часов всех преступников ликвидировали.Заложники при этом не пострадали. Один из них получил царапины, госпитализация ему не потребовалась.Следственный комитет возбудил уголовное дело, в изоляторе провели обыски. СК и ФСИН продолжают расследование, СИЗО работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240616/tela-1953244258.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 2024-06-17T09:47 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону, ростовская область