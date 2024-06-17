https://ria.ru/20240617/sizo-1953328761.html

Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники

Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники - РИА Новости, 17.06.2024

Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники

Состояние сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, которых в воскресенье обвиняемые брали в заложники, удовлетворительное, одному из них была оказана медпомощь, от... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:40

2024-06-17T09:40

2024-06-17T09:57

захват заложников в ростовском сизо

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Состояние сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, которых в воскресенье обвиняемые брали в заложники, удовлетворительное, одному из них была оказана медпомощь, от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы."Состояние (сотрудников, которых брали в заложники) нормальное. Один из них получил ссадины и царапины, ему еще вчера была оказана медпомощь. От госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства.

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 2024-06-17T09:40 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

захват заложников в ростовском сизо, происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео