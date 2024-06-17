https://ria.ru/20240617/sizo-1953328761.html
Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники
Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники - РИА Новости, 17.06.2024
Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники
Состояние сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, которых в воскресенье обвиняемые брали в заложники, удовлетворительное, одному из них была оказана медпомощь, от... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:40
2024-06-17T09:40
2024-06-17T09:57
захват заложников в ростовском сизо
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Состояние сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, которых в воскресенье обвиняемые брали в заложники, удовлетворительное, одному из них была оказана медпомощь, от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы."Состояние (сотрудников, которых брали в заложники) нормальное. Один из них получил ссадины и царапины, ему еще вчера была оказана медпомощь. От госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства.
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
2024-06-17T09:40
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в ростовском сизо, происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео
Захват заложников в ростовском СИЗО, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Состояние сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, которых в воскресенье обвиняемые брали в заложники, удовлетворительное, одному из них была оказана медпомощь, от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
2024-06-17T09:40
true
PT0M52S
Источник рассказал о состоянии сотрудников СИЗО после захвата в заложники
Сотруднику ростовского СИЗО, которого захватили в заложники, оказали медпомощь