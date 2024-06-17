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Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2024
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Союзное государство
 
13:55 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html
Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин
Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2024
Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко делают многое для интеграции двух стран, при этом формат Союзного государства себя не... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:55
2024-06-17T13:55
союзное государство
политика
россия
белоруссия
вячеслав володин
владимир путин
александр лукашенко
госдума рф
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко делают многое для интеграции двух стран, при этом формат Союзного государства себя не исчерпал, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Наши президенты - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко многое делают для интеграции, для развития отношений между нашими государствами. Формат Союзного государства себя далеко не исчерпал, у нас огромные с вами возможности для того, чтобы делать всё для формирования единого правового поля, принимая модельные законы, занимаясь гармонизацией законодательства", - сказал Володин на заседании. При этом Володин отметил, что возникает вопрос, насколько эффективно решаются эти задачи. "Насколько мы эффективно решаем задачи законодательного обеспечения решений, принятых на уровне глав государств? Насколько эффективно в этом вопросе наше правительство, министерства? Потому что всё начинается с понимания на уровне органов исполнительной власти. Если выработаны решения по формированию общего правового поля, подходов, дальше тогда следует принятие нормативных актов, законов, и, таким образом, решается проблема", - объяснил он. Поэтому Володин подчеркнул, что нужно обсудить вопрос того, какие законы следует принять, которые позволили бы сформировать единое пространство в сфере науки и образования.
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
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политика, россия, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф
Союзное государство, Политика, Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Госдума РФ
Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин

Володин: Путин и Лукашенко делают многое для интеграции России и Белоруссии

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко делают многое для интеграции двух стран, при этом формат Союзного государства себя не исчерпал, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
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"Наши президенты - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко многое делают для интеграции, для развития отношений между нашими государствами. Формат Союзного государства себя далеко не исчерпал, у нас огромные с вами возможности для того, чтобы делать всё для формирования единого правового поля, принимая модельные законы, занимаясь гармонизацией законодательства", - сказал Володин на заседании.
При этом Володин отметил, что возникает вопрос, насколько эффективно решаются эти задачи. "Насколько мы эффективно решаем задачи законодательного обеспечения решений, принятых на уровне глав государств? Насколько эффективно в этом вопросе наше правительство, министерства? Потому что всё начинается с понимания на уровне органов исполнительной власти. Если выработаны решения по формированию общего правового поля, подходов, дальше тогда следует принятие нормативных актов, законов, и, таким образом, решается проблема", - объяснил он.
Поэтому Володин подчеркнул, что нужно обсудить вопрос того, какие законы следует принять, которые позволили бы сформировать единое пространство в сфере науки и образования.
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Союзное государствоПолитикаРоссияБелоруссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГосдума РФ
 
 
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