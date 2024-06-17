https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html

В Минске призвали контролировать развитие Союзного государства

В Минске призвали контролировать развитие Союзного государства - РИА Новости, 17.06.2024

В Минске призвали контролировать развитие Союзного государства

Парламентарии Белоруссии и России должны контролировать ход реализации основных направлений развития Союзного государства двух стран и реагировать в случае... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:57

2024-06-17T12:57

2024-06-17T12:57

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Парламентарии Белоруссии и России должны контролировать ход реализации основных направлений развития Союзного государства двух стран и реагировать в случае возникновения любых задержек, заявил в понедельник председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Лидеры наших стран определили стратегические направления развития союзного строительства. Наша совместная деятельность должна быть нацелена на их максимальную реализацию и результативность. В январе текущего года Высшим Государственным советом Союзного государства утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024 - 2026 годы. Необходимо задействовать потенциал комиссий Парламентского Собрания (Союза Белоруссии и России - ред.) для контроля за ходом их выполнения и своевременного реагирования в случае возникновения любых задержек в реализации мероприятий, предусмотренных данным документом", - сказал Сергеенко в понедельник в Минске в ходе сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Он подчеркнул, что парламентариям двух стран "следует отслеживать также эффективность осуществления программ и мероприятий, финансируемых из бюджета Союзного государства". "Кроме того, важно сформировать задел для новых совместных программ и мероприятий. Особый акцент надо сделать на темах, обеспечивающих технологический суверенитет Союзного государства, высокую производительность труда и безопасное цифровое развитие. Поэтому предлагаю более широко использовать площадки Парламентского Собрания: заседания комиссий, парламентские слушания, постоянно действующие семинары - для подготовки и реализации соответствующих предложений", - сказал спикер нижней палаты белорусского парламента. При этом он подчеркнул, что следует смотреть не только в завтрашний день, но и в отдаленное будущее. "На это нацелена и утвержденная Высшим государственным советом стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года", - констатировал Сергеенко. Он добавил, что парламентарии не должны забывать о гуманитарной сфере. "Здесь первоочередное внимание необходимо уделить молодежи, укреплению в обществе моральных устоев, духовности, традиционных ценностей, гражданского самосознания и патриотизма. Одним словом, требуется серьезная работа над тем, что формирует незыблемую основу единства народов Беларуси и России", - сказал Сергеенко. По его словам, в целях содействия межрегиональному сотрудничеству Белоруссии и России следует продолжить проведение заседаний парламентских комиссий в регионах, способствовать открытию новых направлений в этой сфере. "Мы и в дальнейшем должны ставить конкретные задачи, откровенно говорить о самых острых проблемах, которые волнуют наших граждан. Это наша прямая обязанность как парламентариев. Убежден, что XI Форум регионов Беларуси и России, который в самое ближайшее время пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке, придаст дополнительный импульс и динамику этому процессу", - отметил Сергеенко.

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https://ria.ru/20240617/sotrudnichestvo-1953387660.html

https://ria.ru/20240615/volodin-1953098857.html

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белоруссия, россия, минск