https://ria.ru/20240617/sergeenko-1953387468.html
Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко
Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко - РИА Новости, 17.06.2024
Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко
Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:30
2024-06-17T12:30
2024-06-17T12:30
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
россия
минск
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Избрать первым заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергеенко Игоря Петровича", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Союзное государство