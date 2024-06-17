https://ria.ru/20240617/sergeenko-1953387468.html

Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко

Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко - РИА Новости, 17.06.2024

Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко

Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:30

2024-06-17T12:30

2024-06-17T12:30

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

россия

минск

вячеслав володин

госдума рф

союзное государство

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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Избрать первым заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергеенко Игоря Петровича", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

политика, россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство