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Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко - РИА Новости, 17.06.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:30 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sergeenko-1953387468.html
Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко
Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко - РИА Новости, 17.06.2024
Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко
Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:30
2024-06-17T12:30
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
россия
минск
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Избрать первым заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергеенко Игоря Петровича", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html
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политика, россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Союзное государство

Первым зампредом парламентского собрания СГ избран Игорь Сергеенко

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИгорь Сергеенко
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Игорь Сергеенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Первым заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвержден Игорь Сергеенко, сообщается в постановлении парламентского собрания Союзного государства.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"Избрать первым заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергеенко Игоря Петровича", - сказано в документе.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Володин и Сергеенко обсудили парламентский контроль за развитием СГ
2 июня, 20:17
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаРоссияМинскВячеслав ВолодинГосдума РФСоюзное государство
 
 
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