https://ria.ru/20240617/savelev-1953460822.html
Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны
Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны
Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:35
2024-06-17T17:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Савельева Олега Генриховича - заместителем министра обороны Российской Федерации - руководителем аппарата министерства обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин