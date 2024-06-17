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Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
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16:35 17.06.2024 (обновлено: 17:00 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/savelev-1953460822.html
Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны
Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны
Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T17:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Савельева Олега Генриховича - заместителем министра обороны Российской Федерации - руководителем аппарата министерства обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин

Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Савельева Олега Генриховича - заместителем министра обороны Российской Федерации - руководителем аппарата министерства обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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