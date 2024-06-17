https://ria.ru/20240617/sanktsii-1953398316.html

ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя

ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя - РИА Новости, 17.06.2024

ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя

ЕС в понедельник продлил еще на один год – до 23 июня 2025 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:09

2024-06-17T13:09

2024-06-17T13:21

россия

евросоюз

севастополь

экономика

республика крым

санкции в отношении россии

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БРБЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год – до 23 июня 2025 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2025 года", - говорится в документе.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, севастополь, экономика, республика крым, санкции в отношении россии