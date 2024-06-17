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ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя - РИА Новости, 17.06.2024
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13:09 17.06.2024 (обновлено: 13:21 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/sanktsii-1953398316.html
ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя - РИА Новости, 17.06.2024
ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
ЕС в понедельник продлил еще на один год – до 23 июня 2025 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:09
2024-06-17T13:21
россия
евросоюз
севастополь
экономика
республика крым
санкции в отношении россии
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БРБЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год – до 23 июня 2025 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2025 года", - говорится в документе.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
россия
севастополь
республика крым
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россия, евросоюз, севастополь, экономика, республика крым, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Севастополь, Экономика, Республика Крым, Санкции в отношении России
ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя

ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя до июня 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРБЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год – до 23 июня 2025 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза.
"Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2025 года", - говорится в документе.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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