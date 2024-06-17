https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html

Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите

Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите - РИА Новости, 17.06.2024

Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите

Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с РФ, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:19

2024-06-17T12:19

2024-06-17T12:19

специальная военная операция на украине

венгрия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, испортит ли занятая Венгрией, Сербией и Турцией позиция на швейцарском саммите по Украине отношения с Россией.Он отметил, что Россия примет во внимание позицию стран, которую они заняли на саммите по Украине в Швейцарии, и будет продолжать разъяснять им свою аргументацию.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, сербия, турция, в мире, россия, украина, дмитрий песков