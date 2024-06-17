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Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html
Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите
Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите - РИА Новости, 17.06.2024
Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите
Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с РФ, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:19
2024-06-17T12:19
специальная военная операция на украине
венгрия
сербия
турция
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, испортит ли занятая Венгрией, Сербией и Турцией позиция на швейцарском саммите по Украине отношения с Россией.Он отметил, что Россия примет во внимание позицию стран, которую они заняли на саммите по Украине в Швейцарии, и будет продолжать разъяснять им свою аргументацию.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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венгрия, сербия, турция, в мире, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Сербия, Турция, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите

Песков: позиция Венгрии, Сербии и Турции на саммите не испортит отношения с РФ

© AFP 2024 / URS FLUEELERПленарное заседание "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
Пленарное заседание мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Пленарное заседание "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, испортит ли занятая Венгрией, Сербией и Турцией позиция на швейцарском саммите по Украине отношения с Россией.
Он отметил, что Россия примет во внимание позицию стран, которую они заняли на саммите по Украине в Швейцарии, и будет продолжать разъяснять им свою аргументацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВенгрияСербияТурцияВ миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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