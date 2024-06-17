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В Самаре разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов - РИА Новости, 17.06.2024
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Наука
 
12:49 17.06.2024 (обновлено: 15:46 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/samara-1953392857.html
В Самаре разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов
В Самаре разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов - РИА Новости, 17.06.2024
В Самаре разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов
Студенты из шести стран разработают в Самарском университете имени Королева миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и отправки фемтоспутников в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:49
2024-06-17T15:46
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САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Студенты из шести стран разработают в Самарском университете имени Королева миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и отправки фемтоспутников в верхние слои атмосферы, сообщили журналистам в пресс-службе самарского вуза."В понедельник 17 июня в Самарском университете имени Королева открылась XVIII Международная летняя космическая школа... Участники школы – иностранные студенты из шести стран – прослушают курс лекций от ведущих ученых и займутся практическими проектами – например, касающимися возможности использовать наноспутники для отслеживания возникновения над океанами ураганов и других подобных стихийных бедствий, угрожающих морским судам", - говорится в сообщении вуза.В этом году в школе принимают участие 19 иностранных студентов, к традиционным странам-участницам добавилась Мьянма, из которой приехал большой коллектив.Программа космической школы будет включать практические занятия, а также командную проектную работу. Ее участники в составе команд будут изучать и анализировать два проекта научных миссий наноспутников. Помимо миссии для предсказания стихийных бедствий в океанах студенты могут выбрать миссию по созданию группировки маленьких сферических фемтоспутников, предназначенных для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли.В завершение Международной летней космической школы команды защитят проекты наноспутников перед комиссией экспертов.Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" организована Самарским университетом для развития международного сотрудничества и создания единого образовательного пространства в области перспективных космических технологий. С 2003 года обучение в школе прошли более 500 молодых людей из 45 стран.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952673407.html
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мьянма, земля, наука
Наука, Мьянма, Земля, Наука
В Самаре разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов

Студенты из 6 стран разработают в Самаре способы предсказания ураганов

© Фото : Самарский университетСамарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Самарский университет
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Архивное фото
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САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Студенты из шести стран разработают в Самарском университете имени Королева миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и отправки фемтоспутников в верхние слои атмосферы, сообщили журналистам в пресс-службе самарского вуза.
"В понедельник 17 июня в Самарском университете имени Королева открылась XVIII Международная летняя космическая школа... Участники школы – иностранные студенты из шести стран – прослушают курс лекций от ведущих ученых и займутся практическими проектами – например, касающимися возможности использовать наноспутники для отслеживания возникновения над океанами ураганов и других подобных стихийных бедствий, угрожающих морским судам", - говорится в сообщении вуза.
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Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" организована Самарским университетом для развития международного сотрудничества и создания единого образовательного пространства в области перспективных космических технологий. С 2003 года обучение в школе прошли более 500 молодых людей из 45 стран.
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