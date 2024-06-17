В Самаре разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов
Студенты из 6 стран разработают в Самаре способы предсказания ураганов
© Фото : Самарский университетСамарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Архивное фото
САМАРА, 17 июн - РИА Новости. Студенты из шести стран разработают в Самарском университете имени Королева миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и отправки фемтоспутников в верхние слои атмосферы, сообщили журналистам в пресс-службе самарского вуза.
"В понедельник 17 июня в Самарском университете имени Королева открылась XVIII Международная летняя космическая школа... Участники школы – иностранные студенты из шести стран – прослушают курс лекций от ведущих ученых и займутся практическими проектами – например, касающимися возможности использовать наноспутники для отслеживания возникновения над океанами ураганов и других подобных стихийных бедствий, угрожающих морским судам", - говорится в сообщении вуза.
В этом году в школе принимают участие 19 иностранных студентов, к традиционным странам-участницам добавилась Мьянма, из которой приехал большой коллектив.
Программа космической школы будет включать практические занятия, а также командную проектную работу. Ее участники в составе команд будут изучать и анализировать два проекта научных миссий наноспутников. Помимо миссии для предсказания стихийных бедствий в океанах студенты могут выбрать миссию по созданию группировки маленьких сферических фемтоспутников, предназначенных для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли.
В завершение Международной летней космической школы команды защитят проекты наноспутников перед комиссией экспертов.
Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" организована Самарским университетом для развития международного сотрудничества и создания единого образовательного пространства в области перспективных космических технологий. С 2003 года обучение в школе прошли более 500 молодых людей из 45 стран.
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