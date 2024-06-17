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Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17 - РИА Новости, 17.06.2024
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17:44 17.06.2024 (обновлено: 19:15 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/russia-1953487250.html
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17 - РИА Новости, 17.06.2024
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:44
2024-06-17T19:15
россия
австралия
нидерланды
в мире
международная организация гражданской авиации
оон
крушение малайзийского boeing под донецком
москва
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, сообщило Министерство иностранных дел."Мы прекращаем участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета (ИКАО. — Прим. ред.) рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними", — говорится в заявлении.Как пояснили в дипломатическом ведомстве, Совет ИКАО признал компетенцию рассматривать спор вопреки возражениям России и Москва приняла участие в разбирательстве, полагая, что эту площадку можно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы.Тем не менее Совет не стал проводить независимое расследование, приняв во внимание результаты псевдоэкспертизы только одной из сторон, подчеркнули в МИД. Там также добавили, что механизм разрешения разногласий, который использует этот орган, изначально не способен работать беспристрастно.Министерство назвало большинство в Совете ангажированным, при этом отметив, что Россия остается приверженной резолюции Совбеза ООН 2166 (2014 год), выступает за выяснение истинных причин крушения самолета и открыта для необходимой работы.Крушение Boeing MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014-го под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киевский режим сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по этому делу проходил в Окружном суде Гааги в 2020-2022 годах. В причастности к крушению обвиняли россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Москва в нем не участвовала.Следствие утверждало, что Boeing сбили с подконтрольной ополченцам территории из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом последняя передала Нидерландам данные с радаров, а также документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая самолет, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной ей территории. Тем не менее эту информацию следователи проигнорировали.Киевские власти, в свою очередь, отказались предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать спутниковые снимки, на которых, как они утверждали, виден момент запуска ракеты.Гособвинение строилось на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита Пулатова заявляла, что это мешает оценить их достоверность, но прокуратура Нидерландов настаивала на том, что такая конфиденциальность необходима ради безопасности.В итоге суд постановил, что рейс MH17 сбили ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. Применение комплекса напрямую с Россией в приговоре не увязывалось, хотя и отмечалось, что Москва тогда имела контроль над ДНР. Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными в уничтожении самолета и заочно приговорили к пожизненному заключению и выплате в общей сложности 16 миллионов евро. С Пулатова же обвинения сняли.В МИД России по итогам процесса заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу и пренебрег принципами беспристрастного правосудия. Ход и итоги разбирательства, добавили в ведомстве, показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности Москвы.
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россия, австралия, нидерланды, в мире, международная организация гражданской авиации, оон, крушение малайзийского boeing под донецком, москва
Россия, Австралия, Нидерланды, В мире, Международная организация гражданской авиации, ООН, Крушение малайзийского Boeing под Донецком, Москва
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

МИД: РФ прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, сообщило Министерство иностранных дел.
"Мы прекращаем участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета (ИКАО. — Прим. ред.) рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними", — говорится в заявлении.
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17 ноября 2022, 14:13

В марте 2022 года Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию по делу о крушении Boieng MH17. Они заявляли, что Москва якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944-го, обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, Совет ИКАО признал компетенцию рассматривать спор вопреки возражениям России и Москва приняла участие в разбирательстве, полагая, что эту площадку можно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы.
Тем не менее Совет не стал проводить независимое расследование, приняв во внимание результаты псевдоэкспертизы только одной из сторон, подчеркнули в МИД. Там также добавили, что механизм разрешения разногласий, который использует этот орган, изначально не способен работать беспристрастно.
Министерство назвало большинство в Совете ангажированным, при этом отметив, что Россия остается приверженной резолюции Совбеза ООН 2166 (2014 год), выступает за выяснение истинных причин крушения самолета и открыта для необходимой работы.
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Крушение Boeing MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014-го под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киевский режим сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по этому делу проходил в Окружном суде Гааги в 2020-2022 годах. В причастности к крушению обвиняли россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Москва в нем не участвовала.
Следствие утверждало, что Boeing сбили с подконтрольной ополченцам территории из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом последняя передала Нидерландам данные с радаров, а также документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая самолет, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной ей территории. Тем не менее эту информацию следователи проигнорировали.
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Киевские власти, в свою очередь, отказались предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать спутниковые снимки, на которых, как они утверждали, виден момент запуска ракеты.
Гособвинение строилось на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита Пулатова заявляла, что это мешает оценить их достоверность, но прокуратура Нидерландов настаивала на том, что такая конфиденциальность необходима ради безопасности.
В итоге суд постановил, что рейс MH17 сбили ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. Применение комплекса напрямую с Россией в приговоре не увязывалось, хотя и отмечалось, что Москва тогда имела контроль над ДНР. Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными в уничтожении самолета и заочно приговорили к пожизненному заключению и выплате в общей сложности 16 миллионов евро. С Пулатова же обвинения сняли.
В МИД России по итогам процесса заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу и пренебрег принципами беспристрастного правосудия. Ход и итоги разбирательства, добавили в ведомстве, показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности Москвы.
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РоссияАвстралияНидерландыВ миреМеждународная организация гражданской авиацииООНКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомМосква
 
 
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