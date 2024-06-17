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В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 17.06.2024 (обновлено: 13:24 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953402143.html
В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада
В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада - РИА Новости, 17.06.2024
В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада
Бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT назвал страны, куда Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:22
2024-06-17T13:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT назвал страны, куда Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине. "Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать", — отметил он.Кроме того, по его мнению, Москва может направить системы ПВО на Кубу и в Венесуэлу. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он отметил, что страна может дать ответ, снабжая оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.Российский лидер добавил, что передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам. Подобные действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, резюмировал он.
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953330021.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Европа
В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада

Офицер США Беннетт: РФ может поставить оружие Йемену, Ирану, Кубе и Венесуэле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT назвал страны, куда Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

"Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать", — отметил он.
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Кроме того, по его мнению, Москва может направить системы ПВО на Кубу и в Венесуэлу.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он отметил, что страна может дать ответ, снабжая оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.
Российский лидер добавил, что передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам. Подобные действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСШАЕвропа
 
 
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