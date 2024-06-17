https://ria.ru/20240617/rollerdrom-1953391647.html

Первый роллердром открылся в Туле

Первый роллердром открылся в Туле - РИА Новости, 17.06.2024

Первый роллердром открылся в Туле

Торжественная церемония открытия нового корта – роллердрома Life Time состоялась в Туле 14 июня. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:45

2024-06-17T12:45

2024-06-17T13:32

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953391054_0:148:3077:1879_1920x0_80_0_0_ec2b2c45747151e37101a397b247419c.jpg

МОСКВА, 17 июн — Пресс-служба ГК "Полипласт". Торжественная церемония открытия нового корта – роллердрома Life Time состоялась в Туле 14 июня. Почетными гостями стали врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, председатель совета директора ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и президент Федерации роллер спорта России Сергей Зюльков. "Каждый желающий имеет возможность вести здоровый образ жизни. Особой популярностью пользуется хоккей на льду, привлекая в свои ряды все больше профессионалов и любителей. Наш регион в числе лидеров по количеству занимающихся хоккеем – сегодня это более 3 тысяч человек. Вместе с тем, мы готовы пробовать и открывать новые спортивные направления. В их числе – хоккей на роликах", – сказал Дмитрий Миляев. Появление площадки стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Тульской области, ГК "Полипласт", Федерации хоккея Тульской области и спортивного комплекса Life Time. "Хоккей на роликах- это новый вид хоккея не только для Тульской области, но и для всего Центрального федерального округа, который пришел в регион по инициативе и при непосредственной поддержке Алексея Геннадьевича Дюмина. Это еще один шаг на пути становления Тулы как хоккейного города. Работа была проделана большая, строительство завершилось в срок. С тренерами-активистами по дворовому хоккею обсудили планы по популяризации хоккея на роликах. Будем стараться привлекать как можно больше ребят к спорту", - сказал председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамстудинов. Он поблагодарил руководство компании Life Time за оперативное и качественное выполнение работ по строительству корта. На открытии зрители смогли увидеть фристайл-слалом, в том числе от 8-кратного чемпиона России по роллер-спорту, бронзового призера чемпионата мира и Европы Артема Пузанова. Дети попробовали себя во флорболе и проверили свою меткость на бросковой зоне хоккейного клуба "Академия Михайлова". Для гостей и зрителей церемонии открытия выступили 12 фигуристок спортивного балета на роликах "Фаворит". После символического вбрасывания первой шайбы начался матч сборной Тульской области против московской команды "Стрела". Спортсмены сыграли два периода по 20 минут "грязного" времени. Победу одержала команда "Стрела" (г. Москва). Завершилось мероприятие награждением спортсменов памятными подарками от компании "Полипласт" и "Академии хоккея им. Б.П. Михайлова". В честь старта нового вида хоккея в Тульской области президент Федерации роллер спорта России передал сборной региона символическую статуэтку, выразив надежду, что хоккей на роликах обретет такую же популярность, как и традиционный хоккей. "Обговорили уже с врио губернатора вопросы о проведении турнира в Тульской области. Ждём даже иностранных гостей. Новый корт уникален тем, что размещен рядом с ледовой ареной. Хоккеисты могут кататься и летом, и зимой", - отметил Сергей Зюльков. Площадь роллердрома 1100 квадратных метров, вместимость 100 зрительских мест, специальное пластиковое покрытие, позволяющее использовать его не только для игры в хоккей на роликах, но и для занятий флорболом, массового катания всех желающих. Открытие роллердрома даст старт тренировкам по хоккею на роликах для детских дворовых хоккейных, флорбольных и любительских команд. Дети и взрослые спортсмены смогут абсолютно бесплатно заниматься на новом корте. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20240115/gala-match-1921403074.html

https://ria.ru/20231209/proekt-1914831246.html

https://ria.ru/20240606/proizvodstvo-1951044943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы