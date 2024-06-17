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Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 17.06.2024 (обновлено: 08:47 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/rogov-1953318790.html
Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии
Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:46
2024-06-17T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
азовское море
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой и вмешательством во внутренние дела России призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю. "Все это профанация и клоунада. Азовское море – это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему – это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться. Думаю, что как минимум каждое из проголосовавших государств должно получить ноту протеста", - сказал Рогов агентству. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
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в мире, россия, азовское море, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Азовское море, Украина, Владимир Рогов
Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии

Рогов назвал призыв обеспечить доступ к Азовскому морю профанацией и клоунадой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид Таганрогского порта на Азовском море
Вид Таганрогского порта на Азовском море - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид Таганрогского порта на Азовском море. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой и вмешательством во внутренние дела России призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю.
"Все это профанация и клоунада. Азовское море – это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему – это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться. Думаю, что как минимум каждое из проголосовавших государств должно получить ноту протеста", - сказал Рогов агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
16 июня, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАзовское мореУкраинаВладимир Рогов
 
 
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