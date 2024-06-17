https://ria.ru/20240617/rogov-1953318790.html

Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии

Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024

Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:46

2024-06-17T08:46

2024-06-17T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой и вмешательством во внутренние дела России призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю. "Все это профанация и клоунада. Азовское море – это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему – это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться. Думаю, что как минимум каждое из проголосовавших государств должно получить ноту протеста", - сказал Рогов агентству. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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в мире, россия, азовское море, украина, владимир рогов