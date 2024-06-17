https://ria.ru/20240617/rafakh-1953376561.html

Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ

Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024

Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ

Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:03

2024-06-17T12:03

2024-06-17T12:03

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рафах (провинция)

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СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа, утверждает турецкое госагентство Anadolu. "Израильская армия подожгла зал ожидания на палестинской стороне КПП "Рафах", - сообщает корреспондент агентства. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 11 июня, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа должны быть переданы новому палестинскому правительству, которое заявило о готовности приступить к своим обязанностям в секторе Газа. Открытие КПП в Рафахе, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации оставшихся сил ХАМАС, было одним из ключевых требований Международного суда ООН, который в мае принял постановление, предписывающее Израилю прекратить любые действия в этом районе, "которые могут создать палестинцам в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их полному или частичному физическому уничтожению". Израиль, в свою очередь, обязался "держать открытым КПП " Рафах ", разрешить непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволять террористическим организациям контролировать КПП. В июне Израилю предстоит отчитаться о проделанных действиях в рамках исполнения решения суда ООН.

https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), махмуд аббас, оон, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году