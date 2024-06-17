Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ
Anadolu: израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа
© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
"Израильская армия подожгла зал ожидания на палестинской стороне КПП "Рафах", - сообщает корреспондент агентства.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 11 июня, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа должны быть переданы новому палестинскому правительству, которое заявило о готовности приступить к своим обязанностям в секторе Газа.
Открытие КПП в Рафахе, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации оставшихся сил ХАМАС, было одним из ключевых требований Международного суда ООН, который в мае принял постановление, предписывающее Израилю прекратить любые действия в этом районе, "которые могут создать палестинцам в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их полному или частичному физическому уничтожению". Израиль, в свою очередь, обязался "держать открытым КПП " Рафах ", разрешить непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволять террористическим организациям контролировать КПП. В июне Израилю предстоит отчитаться о проделанных действиях в рамках исполнения решения суда ООН.