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Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
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12:03 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/rafakh-1953376561.html
Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ
Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ
Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:03
2024-06-17T12:03
в мире
израиль
палестина
рафах (провинция)
махмуд аббас
оон
раф
хамас
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СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа, утверждает турецкое госагентство Anadolu. "Израильская армия подожгла зал ожидания на палестинской стороне КПП "Рафах", - сообщает корреспондент агентства. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 11 июня, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа должны быть переданы новому палестинскому правительству, которое заявило о готовности приступить к своим обязанностям в секторе Газа. Открытие КПП в Рафахе, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации оставшихся сил ХАМАС, было одним из ключевых требований Международного суда ООН, который в мае принял постановление, предписывающее Израилю прекратить любые действия в этом районе, "которые могут создать палестинцам в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их полному или частичному физическому уничтожению". Израиль, в свою очередь, обязался "держать открытым КПП " Рафах ", разрешить непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволять террористическим организациям контролировать КПП. В июне Израилю предстоит отчитаться о проделанных действиях в рамках исполнения решения суда ООН.
https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), махмуд аббас, оон, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Рафах (провинция), Махмуд Аббас, ООН, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах", пишут СМИ

Anadolu: израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 июн - РИА Новости. Израильские военные подожгли зал ожидания на КПП "Рафах" в секторе Газа, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
"Израильская армия подожгла зал ожидания на палестинской стороне КПП "Рафах", - сообщает корреспондент агентства.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 11 июня, что все контрольно-пропускные пункты в секторе Газа должны быть переданы новому палестинскому правительству, которое заявило о готовности приступить к своим обязанностям в секторе Газа.
Открытие КПП в Рафахе, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации оставшихся сил ХАМАС, было одним из ключевых требований Международного суда ООН, который в мае принял постановление, предписывающее Израилю прекратить любые действия в этом районе, "которые могут создать палестинцам в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их полному или частичному физическому уничтожению". Израиль, в свою очередь, обязался "держать открытым КПП " Рафах ", разрешить непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволять террористическим организациям контролировать КПП. В июне Израилю предстоит отчитаться о проделанных действиях в рамках исполнения решения суда ООН.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаРафах (провинция)Махмуд АббасООНРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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