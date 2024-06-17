https://ria.ru/20240617/rabota-1953302665.html

В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска

В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска

Работодатель по закону может отозвать из отпуска не всех сотрудников, нельзя применять эту меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам и занятым... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T02:07

2024-06-17T02:07

2024-06-17T02:07

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работодатель по закону может отозвать из отпуска не всех сотрудников, нельзя применять эту меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам и занятым на производстве с вредными условиями труда, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого", - уточнила парламентарий. Ранее Стенякина рассказала РИА Новости, что работодатель по закону может отозвать некоторых сотрудников из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работников.

https://ria.ru/20240617/zakon-1953297046.html

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общество, госдума рф, россия