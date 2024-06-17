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В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска
В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска
Работодатель по закону может отозвать из отпуска не всех сотрудников, нельзя применять эту меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам и занятым... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T02:07
2024-06-17T02:07
2024-06-17T02:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работодатель по закону может отозвать из отпуска не всех сотрудников, нельзя применять эту меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам и занятым на производстве с вредными условиями труда, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого", - уточнила парламентарий. Ранее Стенякина рассказала РИА Новости, что работодатель по закону может отозвать некоторых сотрудников из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работников.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска
Стенякина: работодатель по закону может отозвать из отпуска не всех сотрудников
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работодатель по закону может отозвать из отпуска не всех сотрудников, нельзя применять эту меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам и занятым на производстве с вредными условиями труда, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
"Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого", - уточнила парламентарий.
Ранее Стенякина рассказала РИА Новости, что работодатель по закону может отозвать некоторых сотрудников из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работников.