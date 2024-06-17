https://ria.ru/20240617/pvo-1953313152.html

Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024

Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

Российские военные за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:18

2024-06-17T07:18

2024-06-17T08:48

специальная военная операция на украине

липецкая область

белгородская область

воронежская область

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — говорится в заявлении.ВСУ ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары дронами и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.Как заявлял Владимир Путин, обстрелы российских городов со стороны Украины, а также разрешение западных стран ВСУ использовать их дальнобойное оружие для нанесений ударов по территории России вынуждает Москву принимать решение о создании санитарной зоны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

белгородская область

воронежская область

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липецкая область, белгородская область, воронежская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия