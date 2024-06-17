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Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 17.06.2024 (обновлено: 08:48 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pvo-1953313152.html
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
Российские военные за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:18
2024-06-17T08:48
специальная военная операция на украине
липецкая область
белгородская область
воронежская область
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — говорится в заявлении.ВСУ ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары дронами и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.Как заявлял Владимир Путин, обстрелы российских городов со стороны Украины, а также разрешение западных стран ВСУ использовать их дальнобойное оружие для нанесений ударов по территории России вынуждает Москву принимать решение о создании санитарной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, белгородская область, воронежская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Белгородская область, Воронежская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

МО: силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — говорится в заявлении.
ВСУ ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары дронами и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
Как заявлял Владимир Путин, обстрелы российских городов со стороны Украины, а также разрешение западных стран ВСУ использовать их дальнобойное оружие для нанесений ударов по территории России вынуждает Москву принимать решение о создании санитарной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьБелгородская областьВоронежская областьБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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