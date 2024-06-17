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Над Липецком подавили еще один беспилотник
Над Липецком подавили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.06.2024
Над Липецком подавили еще один беспилотник
Еще один БПЛА подавлен над промышленной территории Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:25
2024-06-17T04:25
2024-06-17T04:30
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липецкая область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще один БПЛА подавлен над промышленной территории Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об уничтожении БПЛА над Липецком в 3.34 по мск."Еще один БПЛА был подавлен над промышленной территории Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - написал Артамонов.
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липецк, безопасность, липецкая область, россия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Безопасность, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Над Липецком подавили еще один беспилотник
Артамонов: над территорий Липецка подавили еще один беспилотник, жертв нет