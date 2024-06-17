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Над Липецком подавили еще один беспилотник

Над Липецком подавили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.06.2024

Над Липецком подавили еще один беспилотник

Еще один БПЛА подавлен над промышленной территории Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:25

2024-06-17T04:25

2024-06-17T04:30

специальная военная операция на украине

липецк

безопасность

липецкая область

россия

игорь артамонов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще один БПЛА подавлен над промышленной территории Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об уничтожении БПЛА над Липецком в 3.34 по мск."Еще один БПЛА был подавлен над промышленной территории Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецк, безопасность, липецкая область, россия, игорь артамонов