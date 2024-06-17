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Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком
Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком - РИА Новости, 17.06.2024
Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком
БПЛА подавлен над Липецком, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T03:39
2024-06-17T03:39
2024-06-17T04:30
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. БПЛА подавлен над Липецком, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее он же сообщил, что для Липецка и двух районов области объявлена угроза атаки БПЛА."БПЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет", - написал он.Губернатор добавил, что сохраняется красный уровень опасности, системы обнаружения и подавления - в состоянии готовности.
https://ria.ru/20240616/lovushka-1953264462.html
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безопасность, липецкая область, россия, липецк, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Россия, Липецк, Игорь Артамонов
Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком
Артамонов: над Липецком подавили беспилотник, жертв нет