https://ria.ru/20240617/pvo-1953305912.html

Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком

Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком - РИА Новости, 17.06.2024

Силы ПВО подавили беспилотник над Липецком

БПЛА подавлен над Липецком, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T03:39

2024-06-17T03:39

2024-06-17T04:30

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. БПЛА подавлен над Липецком, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее он же сообщил, что для Липецка и двух районов области объявлена угроза атаки БПЛА."БПЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет", - написал он.Губернатор добавил, что сохраняется красный уровень опасности, системы обнаружения и подавления - в состоянии готовности.

https://ria.ru/20240616/lovushka-1953264462.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, липецкая область, россия, липецк, игорь артамонов