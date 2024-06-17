https://ria.ru/20240617/putin-1953495023.html
"Последний шанс". В Британии неожиданно высказались о Путине
"Последний шанс". В Британии неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 17.06.2024
"Последний шанс". В Британии неожиданно высказались о Путине
Новое предложение президента России Владимира Путина о мире станет последнем шансом для западных стран на Украине, заявил бывший британский дипломат и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:04
2024-06-17T18:04
2024-06-17T18:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Новое предложение президента России Владимира Путина о мире станет последнем шансом для западных стран на Украине, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я смотрел его выступление, я имею в виду, что он настолько сильно владеет собой, настолько уверен в себе, что у вас не возникнет ни малейшего сомнения, что это было очень тщательно продумано, и не только это, но вы знаете, Путин — шахматист, он знает следующий ход, и ход за ним, поэтому я думаю, что это, если хотите, последний шанс для Запада получить что-то более менее приемлемое", — отметил он.По мнению бывшего дипломата, западные страны, вероятно, откажутся принимать выдвинутые условия. При этом, он не исключил, что в результате может произойти большая эскалация конфликта и изменение тактики на поле боя.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html
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в мире, россия, владимир путин, британская разведывательная служба mi6, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Британская разведывательная служба MI6, Украина, Киев
"Последний шанс". В Британии неожиданно высказались о Путине
Экс-агент MI6 Крук: мирный план Путина будет последним шансом для Запада