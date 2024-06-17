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"Еще хуже": Пушков оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии
"Еще хуже": Пушков оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
"Еще хуже": Пушков оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии
Отказ 15 стран, представленных на конференции по Украине в Бюргенштоке, подписать финальную декларацию говорит о том, что они поддерживают мир, но не... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:25
2024-06-17T04:25
2024-06-17T04:25
специальная военная операция на украине
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алексей пушков
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отказ 15 стран, представленных на конференции по Украине в Бюргенштоке, подписать финальную декларацию говорит о том, что они поддерживают мир, но не навязываемые Западом условия урегулирования, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков."Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева", — написал он.Сенатор отметил, что на Западе и в Киеве сам факт участия в саммите 92 стран преподносят как успех мероприятия, однако, по его мнению, отказ некоторых их них подписать итоговую декларацию говорит об обратном."Это говорит о том, что ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддерживать подход Запада. А между участием и поддержкой — большая разница", — подчеркнул он.Кроме того, сенатор указал на тот факт, что из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 являются ведущими страны Глобального Юга, притом, что одной из целей Киева было заручиться поддержкой именно в этом регионе."Если же учесть, что важнейшей задачей Запада на встрече в Швейцарии была кооптация стран Глобального Юга, то ее результаты для Запада еще хуже. <…> Добавим, что коммюнике не подписал и Ватикан. Символично", — подытожил Пушков.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953303575.html
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в мире, украина, швейцария, россия, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Алексей Пушков
"Еще хуже": Пушков оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии
Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать декларацию