https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html

В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета

В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета - РИА Новости, 17.06.2024

В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета

Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:48

2024-06-17T14:48

2024-06-17T15:02

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вчера вечером в Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22, в результате чего пострадали трое детей: девочки 2009 и 2012 годов рождения, мальчик 2014 года рождения", - написал Пушилин.По его словам, детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия по факту случившегося. Пушилин призвал родителей и взрослых быть ответственнее и помнить, что хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии.

https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин