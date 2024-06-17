https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета - РИА Новости, 17.06.2024
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:48
2024-06-17T14:48
2024-06-17T15:02
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вчера вечером в Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22, в результате чего пострадали трое детей: девочки 2009 и 2012 годов рождения, мальчик 2014 года рождения", - написал Пушилин.По его словам, детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия по факту случившегося. Пушилин призвал родителей и взрослых быть ответственнее и помнить, что хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии.
https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
Пушилин: в Мариуполе подросток выстрелил из спрятанного дома гранатомета