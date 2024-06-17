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В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета - РИА Новости, 17.06.2024
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14:48 17.06.2024 (обновлено: 15:02 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета - РИА Новости, 17.06.2024
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:48
2024-06-17T15:02
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вчера вечером в Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22, в результате чего пострадали трое детей: девочки 2009 и 2012 годов рождения, мальчик 2014 года рождения", - написал Пушилин.По его словам, детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия по факту случившегося. Пушилин призвал родителей и взрослых быть ответственнее и помнить, что хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии.
https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета

Пушилин: в Мариуполе подросток выстрелил из спрятанного дома гранатомета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Трое детей получили ранения в Мариуполе в результате выстрела подростком из спрятанного дома гранатомета, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Вчера вечером в Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22, в результате чего пострадали трое детей: девочки 2009 и 2012 годов рождения, мальчик 2014 года рождения", - написал Пушилин.
По его словам, детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия по факту случившегося.
Пушилин призвал родителей и взрослых быть ответственнее и помнить, что хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии.
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МариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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