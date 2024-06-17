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СК начал проверку в отношении зампреда заксобрания Красноярского края - РИА Новости, 17.06.2024
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15:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/proverka-1953430384.html
СК начал проверку в отношении зампреда заксобрания Красноярского края
СК начал проверку в отношении зампреда заксобрания Красноярского края - РИА Новости, 17.06.2024
СК начал проверку в отношении зампреда заксобрания Красноярского края
Следственный комитет начал проверку в отношении зампредседателя заксобрания Красноярского края Андрея Новака, которого жительница Красноярска обвинила в побоях, РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:10
2024-06-17T15:10
происшествия
красноярский край
красноярск
лариса нейланд
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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку в отношении зампредседателя заксобрания Красноярского края Андрея Новака, которого жительница Красноярска обвинила в побоях, истязании и угрозе убийством, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК по региону Лариса Нейланд. По ее словам, в отношении Новака, на которого "женщина написала заявление в полицию", "начата доследованная проверка". "Материалы у нас… Проверка по трем статьям: это "побои", "истязание", "угроза убийством". По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Нейланд. В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт с, предположительно, сожительницей у Новака произошел якобы из-за его измены. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и называет всю историю провокацией.
https://ria.ru/20240215/deputat-1927687182.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, красноярск, лариса нейланд
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Лариса Нейланд
СК начал проверку в отношении зампреда заксобрания Красноярского края

СК начал проверку в отношении зампреда заксобрания Красноярского края Новака

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку в отношении зампредседателя заксобрания Красноярского края Андрея Новака, которого жительница Красноярска обвинила в побоях, истязании и угрозе убийством, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК по региону Лариса Нейланд.
По ее словам, в отношении Новака, на которого "женщина написала заявление в полицию", "начата доследованная проверка".
"Материалы у нас… Проверка по трем статьям: это "побои", "истязание", "угроза убийством". По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Нейланд.
В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт с, предположительно, сожительницей у Новака произошел якобы из-за его измены. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и называет всю историю провокацией.
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ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскЛариса Нейланд
 
 
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