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Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:09 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/proverka-1953414799.html
Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья
Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2024
Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья
Почти 2 тысячи человек стали участниками акции "Проверь здоровье в парке" с начала сезона, пройти обследование можно было в 37 парках Подмосковья, сообщила... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:09
2024-06-17T14:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
волоколамск
кашира
алексей сапанюк
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Почти 2 тысячи человек стали участниками акции "Проверь здоровье в парке" с начала сезона, пройти обследование можно было в 37 парках Подмосковья, сообщила министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные свое здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета уже почти 2 тысячи", - сообщила Сапанюк, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Как отметили в ведомстве, в эти выходные в регионе акция прошла в 37 парках Подмосковья, в том числе в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове, Наро-Фоминске и других.
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московская область (подмосковье), волоколамск, кашира, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Кашира, Алексей Сапанюк

Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Почти 2 тысячи человек стали участниками акции "Проверь здоровье в парке" с начала сезона, пройти обследование можно было в 37 парках Подмосковья, сообщила министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«
"Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные свое здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета уже почти 2 тысячи", - сообщила Сапанюк, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как отметили в ведомстве, в эти выходные в регионе акция прошла в 37 парках Подмосковья, в том числе в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове, Наро-Фоминске и других.
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