https://ria.ru/20240617/proverka-1953414799.html

Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья

Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2024

Почти 2 тысячи человек проверили здоровье в 37 парках Подмосковья

Почти 2 тысячи человек стали участниками акции "Проверь здоровье в парке" с начала сезона, пройти обследование можно было в 37 парках Подмосковья, сообщила... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:09

2024-06-17T14:09

2024-06-17T14:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

волоколамск

кашира

алексей сапанюк

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Почти 2 тысячи человек стали участниками акции "Проверь здоровье в парке" с начала сезона, пройти обследование можно было в 37 парках Подмосковья, сообщила министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные свое здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета уже почти 2 тысячи", - сообщила Сапанюк, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Как отметили в ведомстве, в эти выходные в регионе акция прошла в 37 парках Подмосковья, в том числе в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове, Наро-Фоминске и других.

https://ria.ru/20240513/profosmotry-1945674612.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

кашира

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), волоколамск, кашира, алексей сапанюк