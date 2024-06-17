https://ria.ru/20240617/proval-1953300426.html

СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии

СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии

Киев не смог убедить в успехе "мирного саммита" в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T01:25

2024-06-17T01:25

2024-06-17T01:25

специальная военная операция на украине

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украина

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андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Киев не смог убедить в успехе "мирного саммита" в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала."Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита", — сказал он.Как отметил корреспондент, эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у киевских властей не получилось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Так, Китай, Индонезия и Индия совсем не были представлены, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, обратил внимание Крегг."В этом смысле это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам", — заключил он.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953294438.html

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в мире, швейцария, украина, франция, андрей ермак, владимир зеленский