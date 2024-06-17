https://ria.ru/20240617/proshunin-1953421932.html

Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи

Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи - РИА Новости, 17.06.2024

Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин стал исполняющим обязанности главы Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:43

2024-06-17T14:43

2024-06-17T14:50

политика

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин стал исполняющим обязанности главы Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона.В середине мая администрация края проинформировала об отставке мэра Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы. Городское собрание Сочи назначило проведение конкурса на вакантный пост на 3 июля."Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи. Он назначен первым заместителем мэра города-курорта. На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам городского собрания и сотрудникам администрации", - говорится в сообщении.По словам Топалова, Прошунину были поставлены первоочередные задачи, в их число вошли вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.Прошунин 5 декабря 2022 года был назначен на должность вице-губернатора края, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

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краснодарский край

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политика, краснодарский край, сочи