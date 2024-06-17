Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 17.06.2024 (обновлено: 14:50 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/proshunin-1953421932.html
Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи
Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи - РИА Новости, 17.06.2024
Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин стал исполняющим обязанности главы Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:43
2024-06-17T14:50
политика
краснодарский край
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953422346_0:36:600:374_1920x0_80_0_0_2ee13e2ca6f2e4bc1cc94793a80f2008.jpg
СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин стал исполняющим обязанности главы Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона.В середине мая администрация края проинформировала об отставке мэра Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы. Городское собрание Сочи назначило проведение конкурса на вакантный пост на 3 июля."Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи. Он назначен первым заместителем мэра города-курорта. На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам городского собрания и сотрудникам администрации", - говорится в сообщении.По словам Топалова, Прошунину были поставлены первоочередные задачи, в их число вошли вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.Прошунин 5 декабря 2022 года был назначен на должность вице-губернатора края, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.
https://ria.ru/20240616/titov-1953270499.html
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953121409.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953422346_35:0:568:400_1920x0_80_0_0_1dc463a5c10a889a1379966ec18876f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, краснодарский край, сочи
Политика, Краснодарский край, Сочи
Вице-губернатор Краснодарского края Прошунин стал и.о. главы Сочи

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин стал и.о. главы Сочи

© Фото : Администрация города Сочи АндреЙ Прошунин
АндреЙ Прошунин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Администрация города Сочи
АндреЙ Прошунин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин стал исполняющим обязанности главы Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона.
В середине мая администрация края проинформировала об отставке мэра Алексея Копайгородского в связи с переходом на новое место работы. Городское собрание Сочи назначило проведение конкурса на вакантный пост на 3 июля.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Титова назначили спецпредставителем по связям с международными компаниями
16 июня, 18:39
"Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи. Он назначен первым заместителем мэра города-курорта. На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам городского собрания и сотрудникам администрации", - говорится в сообщении.
По словам Топалова, Прошунину были поставлены первоочередные задачи, в их число вошли вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.
Прошунин 5 декабря 2022 года был назначен на должность вице-губернатора края, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР
15 июня, 15:26
 
ПолитикаКраснодарский крайСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала