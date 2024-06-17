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На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство - РИА Новости, 17.06.2024
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15:14 17.06.2024 (обновлено: 17:29 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/prigovor-1953431009.html
На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство
На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство - РИА Новости, 17.06.2024
На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя ЗАТО Новоуральск за убийство четырех человек, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:14
2024-06-17T17:29
происшествия
жилье
новоуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя ЗАТО Новоуральск за убийство четырех человек, сообщила пресс-служба инстанции. По данным следствия и суда, 19-летний фигурант пришел в гости к знакомому, там они поругались. Обвиняемый поджег дом приятеля, где находилось еще три человека - все они были пьяны и не смогли быстро эвакуироваться из жилища. В результате от отравления угарным газом погибли четыре человека. Месяцем ранее обвиняемый также пытался сжечь дом своей знакомой и украл у нее телевизор. Против молодого человека возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, незаконном проникновении в жилище и краже. "Суд признал Егора Стародубцева виновным... и назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, фигурант должен будет выплатить потерпевшим 1 миллион 200 тысяч рублей по гражданскому иску. Ранее прокуратура просила суд назначить обвиняемому пожизненное заключение. "В суде он свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объеме, что касается поджога, в ходе которого погибли четыре человека, вину признал частично, отметив, что умысла убивать у него не было", – поясняет пресс-служба. По данным правоохранительных органов, экспертиза признала его вменяемым, до совершения преступления он работал грузчиком.
https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922484510.html
https://ria.ru/20231211/pokushenie-1915143198.html
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происшествия, жилье, новоуральск
Происшествия, Жилье, Новоуральск
На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство

Житель Новоуральска получил пожизненный срок за поджог дома, где погибли четверо

© Свердловский областной суд/ YouTubeЖитель ЗАТО Новоуральск, обвиняемый в убийстве четырех человек, в Свердловском областном суде
Житель ЗАТО Новоуральск, обвиняемый в убийстве четырех человек, в Свердловском областном суде
© Свердловский областной суд/ YouTube
Житель ЗАТО Новоуральск, обвиняемый в убийстве четырех человек, в Свердловском областном суде
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя ЗАТО Новоуральск за убийство четырех человек, сообщила пресс-служба инстанции.
По данным следствия и суда, 19-летний фигурант пришел в гости к знакомому, там они поругались. Обвиняемый поджег дом приятеля, где находилось еще три человека - все они были пьяны и не смогли быстро эвакуироваться из жилища. В результате от отравления угарным газом погибли четыре человека. Месяцем ранее обвиняемый также пытался сжечь дом своей знакомой и украл у нее телевизор. Против молодого человека возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, незаконном проникновении в жилище и краже.
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"Суд признал Егора Стародубцева виновным... и назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Помимо этого, фигурант должен будет выплатить потерпевшим 1 миллион 200 тысяч рублей по гражданскому иску. Ранее прокуратура просила суд назначить обвиняемому пожизненное заключение.
"В суде он свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объеме, что касается поджога, в ходе которого погибли четыре человека, вину признал частично, отметив, что умысла убивать у него не было", – поясняет пресс-служба.
По данным правоохранительных органов, экспертиза признала его вменяемым, до совершения преступления он работал грузчиком.
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