https://ria.ru/20240617/prigovor-1953431009.html

На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство

На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство - РИА Новости, 17.06.2024

На Урале 19-летний грузчик получил пожизненный срок за жестокое убийство

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя ЗАТО Новоуральск за убийство четырех человек, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:14

2024-06-17T15:14

2024-06-17T17:29

происшествия

жилье

новоуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя ЗАТО Новоуральск за убийство четырех человек, сообщила пресс-служба инстанции. По данным следствия и суда, 19-летний фигурант пришел в гости к знакомому, там они поругались. Обвиняемый поджег дом приятеля, где находилось еще три человека - все они были пьяны и не смогли быстро эвакуироваться из жилища. В результате от отравления угарным газом погибли четыре человека. Месяцем ранее обвиняемый также пытался сжечь дом своей знакомой и украл у нее телевизор. Против молодого человека возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, незаконном проникновении в жилище и краже. "Суд признал Егора Стародубцева виновным... и назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, фигурант должен будет выплатить потерпевшим 1 миллион 200 тысяч рублей по гражданскому иску. Ранее прокуратура просила суд назначить обвиняемому пожизненное заключение. "В суде он свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объеме, что касается поджога, в ходе которого погибли четыре человека, вину признал частично, отметив, что умысла убивать у него не было", – поясняет пресс-служба. По данным правоохранительных органов, экспертиза признала его вменяемым, до совершения преступления он работал грузчиком.

https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922484510.html

https://ria.ru/20231211/pokushenie-1915143198.html

новоуральск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, новоуральск