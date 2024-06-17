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Американская зеленая повестка почти разрушила экономику ЕС, заявил Володин
Американская зеленая повестка почти разрушила экономику ЕС, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2024
Американская зеленая повестка почти разрушила экономику ЕС, заявил Володин
США попытались весь мир охватить своей зеленой повесткой, в которую Европа встроилась, теперь ее экономика практически разрушена, считает спикер Госдумы... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:35
2024-06-17T14:35
2024-06-17T14:35
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. США попытались весь мир охватить своей зеленой повесткой, в которую Европа встроилась, теперь ее экономика практически разрушена, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "США попытались весь мир встроить в свою зеленую повестку. Европа встроилась. Чем закончилось? Экономика практически разрушена, рост ВВП Еврозоны составляет по прошлому году 0,3%", - сказал он на заседании. Володин отметил, что Германия при этом стагнирует. "Позакрывали атомные станции, отказались от дешёвых энергоносителей и собирались заниматься производством энергии зелёной", - добавил он. При этом, по словам российского парламентария, тема электромобилей хороша, но нужно задуматься, откуда она появилась. "Вот у нас есть преимущество в сфере и газодобычи, и нефть есть, а у них нет. Они продвигают свои проекты, но они более дорогие, еще неизвестно и с последствиями, потому что надо заниматься утилизацией тех же батарей, никто не знает, чем это закончится... Поэтому задумайтесь, нам также пытались эту зелёную повестку навязать, обложив всевозможными платежами. Для чего? Чтобы мы закрыли существующие месторождения и отказались от них, чтобы мы закрыли атомные станции и отказались от них. А в итоге мы бы потеряли конкурентное свое преимущество", - заключил он.
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европа, сша, минск, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Европа, США, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Американская зеленая повестка почти разрушила экономику ЕС, заявил Володин
Спикер ГД Володин: зеленая повестка США практически разрушила экономику Европы
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. США попытались весь мир охватить своей зеленой повесткой, в которую Европа встроилась, теперь ее экономика практически разрушена, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Минске
в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России
. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"США попытались весь мир встроить в свою зеленую повестку. Европа встроилась. Чем закончилось? Экономика практически разрушена, рост ВВП Еврозоны составляет по прошлому году 0,3%", - сказал он на заседании.
Володин отметил, что Германия
при этом стагнирует.
"Позакрывали атомные станции, отказались от дешёвых энергоносителей и собирались заниматься производством энергии зелёной", - добавил он.
При этом, по словам российского парламентария, тема электромобилей хороша, но нужно задуматься, откуда она появилась.
"Вот у нас есть преимущество в сфере и газодобычи, и нефть есть, а у них нет. Они продвигают свои проекты, но они более дорогие, еще неизвестно и с последствиями, потому что надо заниматься утилизацией тех же батарей, никто не знает, чем это закончится... Поэтому задумайтесь, нам также пытались эту зелёную повестку навязать, обложив всевозможными платежами. Для чего? Чтобы мы закрыли существующие месторождения и отказались от них, чтобы мы закрыли атомные станции и отказались от них. А в итоге мы бы потеряли конкурентное свое преимущество", - заключил он.