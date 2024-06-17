"Обратятся в бегство". Спрогнозированы последствия войны Польши с Россией
Do Rzeczy: поляки будут пушечным мясом в случае войны с Россией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поляки станут пушечным мясом из-за нежелания большинства европейцев воевать в случае войны с Россией, пишет Do Rzeczy.
Автор статьи опирается на результаты исследования портала Politico. По их данным, только 32 процента готовы дать вооруженный отпор в случае войны.
Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции
Вчера, 18:55
"Это исследование должно стать важным предупреждением для Польши. Вывод первый: не следует идти по пути саморазрушения, по которому пошли западные общества. Вывод второй: нельзя ввязываться в военный конфликт с Россией, в котором поляки выступали бы в роли пушечного мяса, защищая тех, кто сам воевать не хочет", — говорится в статье.
Отмечается, что западные элиты годами учили своих граждан, что границы условны, и не возражали против безумной иммиграционной политики. Автор задается вопросом, как можно убедить кого-то рисковать своей жизнью ради защиты границ государства, которое демонстративно наплевало на свою культурную самобытность.
"Проповедующий вседозволенность демократический либерализм разъедает западные общества, как рак. Он парализует волю к сопротивлению. Он воспитывает людей, лишенных воли и характера, которые, столкнувшись с угрозой вместо того, чтобы ей противостоять, обратятся в бегство", — резюмировал автор.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>