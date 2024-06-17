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Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ

Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024

Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ

Польские спецслужбы "потеряли" троих человек, осужденных за шпионаж якобы в пользу России, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:18

2024-06-17T12:18

2024-06-17T12:18

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ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Польские спецслужбы "потеряли" троих человек, осужденных за шпионаж якобы в пользу России, сообщает издание Rzeczpospolita. В декабре 2023 года Люблинский окружной суд приговорил к различным срокам лишения свободы и штрафам 14 иностранцев, обвиненных в шпионаже и диверсионной деятельности на территории Польши якобы по заданию российских спецслужб. Среди осужденных были граждане Украины, Белоруссии и России. "Объявляя обвинительные приговоры трем обвиняемым - от одного года до полутора лет лишения свободы - суд отменил временный арест, в котором они находились с марта 2023 года. Как оказалось, Артур М, Ярослав Б и Мария М до сих пор не попали в тюрьму", - говорится в сообщении. Как поясняет газета, трое осужденных, несмотря на то, что суд выдал ордера на отбывание наказания, "исчезли с радаров спецслужб". В частности, издание сообщает, что гражданка Белоруссии Мария М подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, но в варшавский суд, который должен был принять решение, больше не пришла.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, белоруссия, польша