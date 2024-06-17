Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ
Rzeczpospolita: польские спецслужбы потеряли 3 осужденных за шпионаж в пользу РФ
© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Польские спецслужбы "потеряли" троих человек, осужденных за шпионаж якобы в пользу России, сообщает издание Rzeczpospolita.
В декабре 2023 года Люблинский окружной суд приговорил к различным срокам лишения свободы и штрафам 14 иностранцев, обвиненных в шпионаже и диверсионной деятельности на территории Польши якобы по заданию российских спецслужб. Среди осужденных были граждане Украины, Белоруссии и России.
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"Объявляя обвинительные приговоры трем обвиняемым - от одного года до полутора лет лишения свободы - суд отменил временный арест, в котором они находились с марта 2023 года. Как оказалось, Артур М, Ярослав Б и Мария М до сих пор не попали в тюрьму", - говорится в сообщении.
Как поясняет газета, трое осужденных, несмотря на то, что суд выдал ордера на отбывание наказания, "исчезли с радаров спецслужб".
В частности, издание сообщает, что гражданка Белоруссии Мария М подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, но в варшавский суд, который должен был принять решение, больше не пришла.
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