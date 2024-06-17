Рейтинг@Mail.ru
Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/polsha-1953381379.html
Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ
Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ
Польские спецслужбы "потеряли" троих человек, осужденных за шпионаж якобы в пользу России, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:18
2024-06-17T12:18
в мире
россия
белоруссия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064786_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6ec5561bb55026acb4f4b6fd587276a9.jpg
ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Польские спецслужбы "потеряли" троих человек, осужденных за шпионаж якобы в пользу России, сообщает издание Rzeczpospolita. В декабре 2023 года Люблинский окружной суд приговорил к различным срокам лишения свободы и штрафам 14 иностранцев, обвиненных в шпионаже и диверсионной деятельности на территории Польши якобы по заданию российских спецслужб. Среди осужденных были граждане Украины, Белоруссии и России. "Объявляя обвинительные приговоры трем обвиняемым - от одного года до полутора лет лишения свободы - суд отменил временный арест, в котором они находились с марта 2023 года. Как оказалось, Артур М, Ярослав Б и Мария М до сих пор не попали в тюрьму", - говорится в сообщении. Как поясняет газета, трое осужденных, несмотря на то, что суд выдал ордера на отбывание наказания, "исчезли с радаров спецслужб". В частности, издание сообщает, что гражданка Белоруссии Мария М подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, но в варшавский суд, который должен был принять решение, больше не пришла.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
россия
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064786_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6be7a564daa38be68b8238629e042e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, польша
В мире, Россия, Белоруссия, Польша
Польские спецслужбы "потеряли" троих осужденных за шпионаж, пишут СМИ

Rzeczpospolita: польские спецслужбы потеряли 3 осужденных за шпионаж в пользу РФ

© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши
Солдаты Сил специальных операций Польши
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Польские спецслужбы "потеряли" троих человек, осужденных за шпионаж якобы в пользу России, сообщает издание Rzeczpospolita.
В декабре 2023 года Люблинский окружной суд приговорил к различным срокам лишения свободы и штрафам 14 иностранцев, обвиненных в шпионаже и диверсионной деятельности на территории Польши якобы по заданию российских спецслужб. Среди осужденных были граждане Украины, Белоруссии и России.
«
"Объявляя обвинительные приговоры трем обвиняемым - от одного года до полутора лет лишения свободы - суд отменил временный арест, в котором они находились с марта 2023 года. Как оказалось, Артур М, Ярослав Б и Мария М до сих пор не попали в тюрьму", - говорится в сообщении.
Как поясняет газета, трое осужденных, несмотря на то, что суд выдал ордера на отбывание наказания, "исчезли с радаров спецслужб".
В частности, издание сообщает, что гражданка Белоруссии Мария М подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, но в варшавский суд, который должен был принять решение, больше не пришла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
 
В миреРоссияБелоруссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала