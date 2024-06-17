https://ria.ru/20240617/pogoda-1953316865.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 17.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Временами дожди, во второй половине дня - грозы ожидаются в Москве в понедельник, за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков, температура воздуха... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:22

2024-06-17T08:22

2024-06-17T08:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811297543_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f010d411596af0a2343be43b1bf4a6de.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временами дожди, во второй половине дня - грозы ожидаются в Москве в понедельник, за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, центр которого в середине дня окажется над юго-западом Центрального Федерального округа. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, во второй половине дня, в послеполуденные часы пройдут грозы. В Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье - от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - порывистей. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. "По нашим расчетам, в Москве за сегодняшние сутки выпадет около четверти от месячной нормы июня, а по области - больше трети", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода