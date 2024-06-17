https://ria.ru/20240617/pogoda-1953316865.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 17.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Временами дожди, во второй половине дня - грозы ожидаются в Москве в понедельник, за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков, температура воздуха... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:22
2024-06-17T08:22
2024-06-17T08:22
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москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временами дожди, во второй половине дня - грозы ожидаются в Москве в понедельник, за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, центр которого в середине дня окажется над юго-западом Центрального Федерального округа. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, во второй половине дня, в послеполуденные часы пройдут грозы. В Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье - от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - порывистей. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. "По нашим расчетам, в Москве за сегодняшние сутки выпадет около четверти от месячной нормы июня, а по области - больше трети", - добавил специалист.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются дожди, грозы и до 25 градусов тепла
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временами дожди, во второй половине дня - грозы ожидаются в Москве в понедельник, за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, центр которого в середине дня окажется над юго-западом Центрального Федерального округа. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, во второй половине дня, в послеполуденные часы пройдут грозы. В Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье - от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - порывистей. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
"По нашим расчетам, в Москве за сегодняшние сутки выпадет около четверти от месячной нормы июня, а по области - больше трети", - добавил специалист.