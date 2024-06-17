https://ria.ru/20240617/podzhog-1953391490.html

В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным

В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным - РИА Новости, 17.06.2024

В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным

Студент из Оренбуржья с детства мечтал стать пожарным и чтобы увидеть, как они тушат огонь, поджигал сараи, гаражи с автомобилями и снимал на видео процесс... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:43

2024-06-17T12:43

2024-06-17T12:53

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 17 июн – РИА Новости. Студент из Оренбуржья с детства мечтал стать пожарным и чтобы увидеть, как они тушат огонь, поджигал сараи, гаражи с автомобилями и снимал на видео процесс тушения, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. По данным полиции, правоохранители вышли на поджигателя после серии пожаров в селе Шарлык. Здесь в период с 26 по 30 мая сгорели гаражи, автомобиль, сараи и восемь хозяйственных построек. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 18-летний студент образовательного учреждения района, который сознался в содеянном. В ночное время с 4 до 5 часов он складывал сухую траву возле нижней части забора и поджигал ее с помощью зажигалки, в результате чего возникал пожар", - говорится в сообщении. Как уточнили в МВД, произошедшее, в том числе работу пожарных, студент снимал на видео. По словам самого поджигателя, он с детства мечтал стать огнеборцем и смотрел, как действуют сотрудники МЧС при тушении пожаров. По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

оренбургская область

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Кирилл Волков

происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)