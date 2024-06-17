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В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным - РИА Новости, 17.06.2024
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12:43 17.06.2024 (обновлено: 12:53 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/podzhog-1953391490.html
В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным
В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным - РИА Новости, 17.06.2024
В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным
Студент из Оренбуржья с детства мечтал стать пожарным и чтобы увидеть, как они тушат огонь, поджигал сараи, гаражи с автомобилями и снимал на видео процесс... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:43
2024-06-17T12:53
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 17 июн – РИА Новости. Студент из Оренбуржья с детства мечтал стать пожарным и чтобы увидеть, как они тушат огонь, поджигал сараи, гаражи с автомобилями и снимал на видео процесс тушения, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. По данным полиции, правоохранители вышли на поджигателя после серии пожаров в селе Шарлык. Здесь в период с 26 по 30 мая сгорели гаражи, автомобиль, сараи и восемь хозяйственных построек. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 18-летний студент образовательного учреждения района, который сознался в содеянном. В ночное время с 4 до 5 часов он складывал сухую траву возле нижней части забора и поджигал ее с помощью зажигалки, в результате чего возникал пожар", - говорится в сообщении. Как уточнили в МВД, произошедшее, в том числе работу пожарных, студент снимал на видео. По словам самого поджигателя, он с детства мечтал стать огнеборцем и смотрел, как действуют сотрудники МЧС при тушении пожаров. По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области студент поджигал строения, желая стать пожарным

В Оренбуржье задержали студента, поджигавшего строения из желания стать пожарным

© Фото : УМВД по Оренбургской областиМесто поджога, устроенного студентом в оренбургском селе Шарлык
Место поджога, устроенного студентом в оренбургском селе Шарлык - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : УМВД по Оренбургской области
Место поджога, устроенного студентом в оренбургском селе Шарлык
Читать ria.ru в
УФА, 17 июн – РИА Новости. Студент из Оренбуржья с детства мечтал стать пожарным и чтобы увидеть, как они тушат огонь, поджигал сараи, гаражи с автомобилями и снимал на видео процесс тушения, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
По данным полиции, правоохранители вышли на поджигателя после серии пожаров в селе Шарлык. Здесь в период с 26 по 30 мая сгорели гаражи, автомобиль, сараи и восемь хозяйственных построек.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 18-летний студент образовательного учреждения района, который сознался в содеянном. В ночное время с 4 до 5 часов он складывал сухую траву возле нижней части забора и поджигал ее с помощью зажигалки, в результате чего возникал пожар", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МВД, произошедшее, в том числе работу пожарных, студент снимал на видео. По словам самого поджигателя, он с детства мечтал стать огнеборцем и смотрел, как действуют сотрудники МЧС при тушении пожаров.
По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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