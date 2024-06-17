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ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России" - РИА Новости, 17.06.2024
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17:58 17.06.2024 (обновлено: 18:00 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pochta-1953493110.html
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России"
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России" - РИА Новости, 17.06.2024
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:58
2024-06-17T18:00
экономика
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
почта россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий приказ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Больше всего выросла стоимость пересылки почтовых карточек. Тариф на пересылку простой почтовой карточки возрос на 10%, до 22 рублей, заказной - на 13,7%, до 58 рублей. Стоимость услуги по пересылке писем с объявленной ценностью увеличилась на 7,9%, до 150 рублей. Тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов увеличился на 6,9%, до 31 рубля, заказного - на 7,5%, до 72 рублей. Услуги по пересылке бандеролей выросли в цене меньше всего: для простого отправления весом до 100 граммов - на 4,1%, до 50 рублей, для заказного - на 4,6%, до 90 рублей. В октябре 2023 года ФАС повышала тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей - в среднем на 6,6%.
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экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Почта России
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России"

ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей "Почты России"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка опускает письмо в почтовый ящик
Девушка опускает письмо в почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка опускает письмо в почтовый ящик . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий приказ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Больше всего выросла стоимость пересылки почтовых карточек. Тариф на пересылку простой почтовой карточки возрос на 10%, до 22 рублей, заказной - на 13,7%, до 58 рублей. Стоимость услуги по пересылке писем с объявленной ценностью увеличилась на 7,9%, до 150 рублей.
Тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов увеличился на 6,9%, до 31 рубля, заказного - на 7,5%, до 72 рублей. Услуги по пересылке бандеролей выросли в цене меньше всего: для простого отправления весом до 100 граммов - на 4,1%, до 50 рублей, для заказного - на 4,6%, до 90 рублей.
В октябре 2023 года ФАС повышала тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей - в среднем на 6,6%.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран
3 июня, 10:33
 
ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Почта России
 
 
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