https://ria.ru/20240617/pochta-1953493110.html
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России"
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России" - РИА Новости, 17.06.2024
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:58
2024-06-17T17:58
2024-06-17T18:00
экономика
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882855996_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_0eb50d04d2d33d2cfe382d12c7afc121.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий приказ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Больше всего выросла стоимость пересылки почтовых карточек. Тариф на пересылку простой почтовой карточки возрос на 10%, до 22 рублей, заказной - на 13,7%, до 58 рублей. Стоимость услуги по пересылке писем с объявленной ценностью увеличилась на 7,9%, до 150 рублей. Тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов увеличился на 6,9%, до 31 рубля, заказного - на 7,5%, до 72 рублей. Услуги по пересылке бандеролей выросли в цене меньше всего: для простого отправления весом до 100 граммов - на 4,1%, до 50 рублей, для заказного - на 4,6%, до 90 рублей. В октябре 2023 года ФАС повышала тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей - в среднем на 6,6%.
https://ria.ru/20240603/afrika-1950106349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882855996_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d83f67565e0f055cec2e205e730fc7ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Почта России
ФАС повысила тарифы на пересылку писем и бандеролей "Почты России"
ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей "Почты России"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий приказ был опубликован на портале
официального опубликования правовых актов.
Больше всего выросла стоимость пересылки почтовых карточек. Тариф на пересылку простой почтовой карточки возрос на 10%, до 22 рублей, заказной - на 13,7%, до 58 рублей. Стоимость услуги по пересылке писем с объявленной ценностью увеличилась на 7,9%, до 150 рублей.
Тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов увеличился на 6,9%, до 31 рубля, заказного - на 7,5%, до 72 рублей. Услуги по пересылке бандеролей выросли в цене меньше всего: для простого отправления весом до 100 граммов - на 4,1%, до 50 рублей, для заказного - на 4,6%, до 90 рублей.
В октябре 2023 года ФАС повышала тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей - в среднем на 6,6%.