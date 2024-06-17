https://ria.ru/20240617/pish-1950517481.html

Специалисты будущего: чему и как учат в передовых инженерных школах

Специалисты будущего: чему и как учат в передовых инженерных школах - РИА Новости, 17.06.2024

Специалисты будущего: чему и как учат в передовых инженерных школах

Современное образование, ориентированное на запросы конкретной отрасли, лаборатории с передовым оборудованием, и главное – молодежь, увлеченная своим делом... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:00

2024-06-17T07:00

2024-06-17T07:00

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россия

индонезия

георгий тихомиров

новосибирский государственный университет

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

российская академия наук

нацпроекты

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Современное образование, ориентированное на запросы конкретной отрасли, лаборатории с передовым оборудованием, и главное – молодежь, увлеченная своим делом. Таковы главные принципы обучения в Передовых инженерных школах (ПИШ). На сегодняшний день их открыто по всей стране 50. Вузы, на базе которых развиваются ПИШ, – активные участники национального проекта "Наука и университеты". Как эти школы качественно изменят образование и повысят престиж инженерной профессии – в материале РИА Новости.Приоритетные задачи, которые стоят перед национальной экономикой, и взаимодействие с индустриальными партнерами положены в основу нового типа образования в Передовых инженерных школах. Они открываются сейчас по всей стране и, по словам руководителя методического центра "Передовые инженерные школы" НИЯУ МИФИ, профессора Георгия Тихомирова, очень востребованы.По данным ФГАНУ "Социоцентр" (оператора проекта "Передовые инженерные школы"), в 2022 году на базе ведущих вузов страны было создано 30 передовых инженерных школ в 15 регионах. В 2024 году работу начали еще 20 школ, таким образом, всего в России теперь функционируют 50 ПИШ в 23 регионах.В новом образовательном проекте МИФИ выполняет экспертно-методическую роль: с одной стороны, помогает экспертизой Совету по грантам на оказание господдержки создания и развития ПИШ, с другой – оказывает методическую помощь самим школам."Проекту всего два года, так что заявленные лучшие практики ПИШ еще должны будут доказать свою состоятельность и эффективность. При этом мы планируем совместно с ПИШ распространять их на другие технические университеты России. Для этого есть несколько механизмов. Один заложен в самом федеральном проекте, это сетевые образовательные программы, работа с вузами, где нет своих ПИШ", – говорит Тихомиров.Из таких вузов студенты и преподаватели могут приехать на практики и стажировки в образовательных пространствах ПИШ и получить новые компетенции. Вернувшись в свой университет, они уже начинают использовать полученные знания и навыки, отмечает профессор Тихомиров.Но главное направление деятельности ПИШ – это выпуск своих студентов по разным программам обучения."Как правило, в образовательных программах ПИШ меньше лекций и семинаров за счет большей доли практической составляющей: практик, стажировок, внеучебных проектов, активного самостоятельного использования цифровых решений и современного исследовательского и технологического оборудования. Роль индустриальных партнеров в этом проекте велика. Они голосуют деньгами за ПИШ и интегрируют в образовательный и исследовательский процессы своих сотрудников в лице наставников на производстве и преподавателей учебных программ", – рассказывает руководитель методического центра.По словам Тихомирова, именно взаимодействие с индустриальными партнерами и отличает, в первую очередь, систему обучения в Передовых инженерных школах.Согласно данным ФГАНУ "Социоцентр", к концу 2023 года число студентов ПИШ превысило 6 тысяч человек, из них 920 лучших получили гранты для прохождения практик и стажировок. Более 7900 преподавателей и представителей управленческих команд ПИШ повысили свою квалификацию, пройдя стажировки на базе высокотехнологичных компаний. Свыше 7400 инженеров прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в передовых инженерных школах.Несмотря на то, что проект действует всего два года, уже есть первые результаты. Так, в передовой инженерной школе на базе Томского государственного университета (НОЦ ПИШ "Агробиотек") создан биопрепарат, который способен разлагать отходы производства пальмового масла на безопасные составляющие."Наше направление – агробиотехнологии – связано с продовольственной безопасностью, технологическими рисками в секторе агропромышленного комплекса. Мы работаем с учетом мировых трендов и вызовов. Наша внутренняя деятельность распределяется уже по нескольким направлениям, связанным с улучшением агропроизводства и повышением продуктивности, переработкой отходов сельского хозяйства, селекцией животных и растений. Вся работа ПИШ строится на тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами, у нас их около 20", – говорит директор научно-производственного центра НОЦ ПИШ "Агробиотек" ТГУ Игорь Памирский.В рамках проекта по биоутилизации отходов производства пальмового масла, рассчитанном на два года, ученые завершили первый этап работы: выделили 30 штаммов микроорганизмов, изучили, какие из них эффективнее разлагают соединения из отходов в лабораторных условиях. В этом году сотрудники вуза поедут в Индонезию, где протестируют свою разработку. Дело в том, что эта страна – один из мировых лидеров по производству пальмового масла, так что вопрос утилизации отходов стоит очень остро.Еще один проект ПИШ ТГУ – разработка биоактивной кормовой добавки из грибной биомассы для сельскохозяйственных животных. Она способна укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость к заболеваниям, улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта животных, снизить потребность в антибиотиках."В перспективе мы хотим вырасти от ПИШ до Высшей школы агробиотехнологий. Это позволит реализовать новую, более комплексную и комбинированную модель образования, выпускать специалистов современных профессий. Мы уже начали двигаться в этом направлении, власти области нас поддерживают. Уже готовы индустриальные партнеры, земли, помещения и коллективы сотрудников", – делится планами Памирский.В Передовой инженерной школе Новосибирского государственного университета молодые ученые разработали приложение, которое поможет онкологическим центрам и молекулярно-диагностическим лабораториям выявлять мутации в опухолевых клетках пациента за счет формирования уникальных панелей для персонализированной диагностики и терапии. Однако, это далеко не единственный вектор, по которому идет работа.По словам доктора физико-математических наук, профессора РАН и директора ПИШ НГУ "Когнитивная инженерия" Сергея Головина, эта школа по итогам прошлого года вошла в десятку лучших. Здесь активно развивают инженерное направление, сотрудничая с высокотехнологичными компаниями. Студенты работают над проектами индустриальных партнеров. Используется открытая модель, когда деятельность осуществляется через Центры компетенций, ориентированные на разработку научно-технологических основ и конкретных продуктов в различных отраслях экономики."В настоящее время в ПИШ функционируют шесть Центров компетенций, специализирующихся на аэрокосмическом приборостроении, нефтегазовом инжиниринге, биотехнологиях и медицине, фотонике и сенсорике, технологиях замкнутого цикла, а также применении искусственного интеллекта в предиктивной аналитике. Почти все эти центры предлагают собственные магистерские программы, и студенты могут специализироваться в рамках программ ПИШ совместно с факультетами НГУ. Ожидается, что к 2030 году количество таких центров возрастает как минимум до 10, что обеспечит общий объем НИОКР на уровне не менее 5 миллиардов рублей", – рассказывает Головин.Кроме того, в ПИШ НГУ открылась новая научно-техническая лаборатория "Оптика и сенсорика", которая позволит создавать оптические сенсоры для оперативного получения данных о состоянии скважин, плотин, мостов, тоннелей, фундаментов зданий, корпусов самолетов и ракет.Как сообщили в "Социоцентре", с передовыми инженерными школами уже работают свыше 290 индустриальных партнеров. На исследования и разработки в интересах бизнеса привлечено из внебюджетных источников 9,7 миллиарда рублей. Более 140 из них присоединились в рамках работы и поддержки программ развития передовых инженерных школ 2023 года отбора.Как и в предыдущие два года, в 2024 году Передовые инженерные школы, а также вузы, принимающие активное участие в реализации нацпроекта "Наука и университеты", проведут набор студентов. Подать документы в высшие учебные заведения по всей стране можно дистанционно – благодаря суперсервису "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг, который развивается по нацпроекту "Цифровая экономика". Подать заявление в пять вузов до пяти специальностей в каждом можно прямо из дома, без необходимости посещать приемную комиссию. Это особенно удобно для тех, кто планирует поступать в другой город.А те школьники, которые только начинают интересоваться инженерной профессией, смогут до конца 2024 года принять участие в профориентационных программах на площадках ПИШ. К ним планируется привлечь более 36 тысяч учащихся.

https://ria.ru/20240531/tomsk-1949624292.html

https://ria.ru/20240527/stazhirovka-1948580169.html

https://ria.ru/20240521/kurs-1947340899.html

https://na.ria.ru/20240527/nauka-1948067642.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индонезия, георгий тихомиров, новосибирский государственный университет, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", российская академия наук, нацпроекты