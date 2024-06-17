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Пилот упавшего в Мурманской области гидроплана погиб
Пилот упавшего в Мурманской области гидроплана погиб - РИА Новости, 17.06.2024
Пилот упавшего в Мурманской области гидроплана погиб
Пилот упавшего в Мурманской области гидроплана погиб, его тело извлекли водолазы, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:57
2024-06-17T07:57
2024-06-17T11:47
происшествия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Пилот упавшего в Мурманской области гидроплана погиб, его тело извлекли водолазы, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. "В настоящее время спасателями тело пилота извлечено на берег", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник в районе намеленного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. "Орион-11" находится на глубине 4-5 метров. Взлет был несанкционированным. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html
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происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пилот упавшего в Мурманской области гидроплана погиб
Водолазы извлекли тело пилота упавшего в Мурманской области гидроплана