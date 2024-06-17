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В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:22
2024-06-17T12:22
2024-06-17T12:22
россия
грузия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-то реакция на обращение грузинской партии с предложением об отмене визового режима с РФ. Ранее члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" попросили президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим между Россией и Грузией.
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россия, грузия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Грузия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
Песков: ведомства проанализируют обращение Грузии об отмене визового режима
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-то реакция на обращение грузинской партии с предложением об отмене визового режима с РФ.
Ранее члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" попросили президента РФ Владимира Путина
отменить визовый режим между Россией и Грузией.