https://ria.ru/20240617/peskov-1953383047.html

В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима

В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима

Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:22

2024-06-17T12:22

2024-06-17T12:22

россия

грузия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-то реакция на обращение грузинской партии с предложением об отмене визового режима с РФ. Ранее члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" попросили президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим между Россией и Грузией.

https://ria.ru/20240605/minekonomrazvitiya-1950617853.html

россия

грузия

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россия, грузия, дмитрий песков, владимир путин